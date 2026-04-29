Asturias ultima el decreto necesario para desbloquear la ley ELA, congelada desde 2024

El Principado ya tiene elaborado un “borrador de decreto” para desarrollar la ley estatal de la ELA, aprobada en octubre de 2024, aunque todavía sin impacto en Asturias para los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y mortal.

Los enfermos de ELA en la región siguen esperando las ayudas estatales. Para poder recibirlas, es necesario que el Gobierno autonómico desarrolle la normativa derivada del decreto aprobado por el Ejecutivo central, que introduce el grado III Plus de dependencia extrema, concebido para pacientes con ELA u otras enfermedades complejas.

Este nuevo nivel da derecho a prestaciones que pueden alcanzar casi 10.000 euros al mes, cofinanciadas entre el Estado y la comunidad autónoma. Por el momento, el Principado mantiene activas ayudas autonómicas cuyo máximo asciende a 20.000 euros anuales en los casos más graves.

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, avanzó este miércoles en el pleno de la Junta General, a preguntas de la diputada del PP Beatriz Polledo, que el borrador de decreto está ya en fase final. “Seremos la segunda comunidad en implantar el grado III Plus para las personas con ELA y habrá una pasarela directa basada únicamente en el informe médico. Es importante destacarlo porque marca nuestras prioridades. Lo estamos trabajando con las asociaciones y el procedimiento de solicitud se comunicará en breve. Asturias atiende a las personas”, aseguró.

Entre las condiciones para acceder al grado III Plus figuran, al menos, dos de las siguientes: soporte ventilatorio superior a ocho horas diarias, necesidad de aspiración frecuente de secreciones o inmovilidad en el tren superior.

Mientras tanto, entre las familias asturianas persiste la incertidumbre sobre cómo se articularán unas ayudas que consideran “absolutamente necesarias”. En la región, según datos de la asociación ELA Principado, hay 139 casos diagnosticados, aunque no todos cumplen los requisitos para acceder a este nuevo grado, que todavía no está operativo en Asturias.

Durante el pleno, Polledo criticó la situación de la dependencia en Asturias, al considerarla “una de las comunidades con peor tiempo de tramitación en España”. Del Arco admitió que existe “un problema que este Gobierno ha reconocido y está solucionando”, aunque rechazó las críticas de la diputada popular, que le acusó de gestionar “de mal en peor” y de situar a Asturias “en el vagón de cola en tiempo medio de tramitación”.

Polledo calificó de “chapuza histórica” el atasco generado por el cambio al sistema de historia social única. La consejera, por su parte, reconoció el retraso: “No estamos satisfechos; lo estaremos cuando cumplamos el plazo legal establecido y nos comprometemos a hacerlo este año. Reconocemos el retraso”.