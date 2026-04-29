Atención conductores asturianos: las multas de 200 euros que van a llegar en los próximos días tras la vigilancia en el interior del coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la Comunidad de Madrid para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo, ha informado a Europa Press un portavoz de la DGT.

En total, el departamento que dirige Pere Navarro prevé 6.040.000 movimientos en todo el país, una cifra inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

No obstante, la DGT ha advertido de que la previsión de movimientos diarios --en torno a 1,5 millones de desplazamientos-- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

El operativo prevé la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión incrementando la capacidad de la vía y distribuyendo el tráfico.

Además, se propondrán recorridos alternativos para aliviar el tráfico por el centro de la península, que será la zona con mayor presión circulatoria. "Estos itinerarios ofrecerán opciones a los conductores que circulen en el sentido de mayor intensidad de tráfico, pero también a los que vayan en sentido contrario y puedan resultar 'penalizados' por alguna de las medidas regulatorias establecidas", ha señalado.

Por otro lado, se paralizarán las obras en las carreteras, tanto para evitar la congestión que pueden originar al reducir el número de carriles disponibles como para mejorar la seguridad vial de conductores y operarios.

La DGT limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.