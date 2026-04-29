Los Bomberos de Castropol acuden a Lugo para ayudar en un accidente con dos atrapados en la Autovía del Cantábrico

Esta madrugada, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Castropol acudieron a Ribadeo, en Lugo, en apoyo de los bomberos de Barreiros debido a una colisión de dos turismos con sendos atrapados en la Autovía del Cantábrico (A-8). El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 514, en sentido a Asturias.

Uno de los afectados ya había sido excarcelado, por lo que los Bomberos del SEPA colaboraron en la extracción de la conductora del segundo turismo, conforme a las tareas asignadas por el responsable de la emergencia, en este caso, el jefe de bomberos de Barreiros.

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Un vehículo de los Bomberos de Castropol junto al vehículo volcado / SEPA

Aviso fue recibido por el 112 Asturias procedente de uno de los conductores, a las 5.53 horas. Luego llegó una solicitud de apoyo a través del 112 Galicia a las 6 de la mañana. Al lugar acudieron equipos sanitarios de la Xunta y la Guardia Civil de Tráfico. Los Bomberos de Castropol regresaron a base a las 7.09 horas.