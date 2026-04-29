Los Bomberos de Castropol acuden a Lugo para ayudar en un accidente con dos atrapados en la Autovía del Cantábrico
Los vehículos circulaban en sentido a Asturias
Esta madrugada, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Castropol acudieron a Ribadeo, en Lugo, en apoyo de los bomberos de Barreiros debido a una colisión de dos turismos con sendos atrapados en la Autovía del Cantábrico (A-8). El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 514, en sentido a Asturias.
Uno de los afectados ya había sido excarcelado, por lo que los Bomberos del SEPA colaboraron en la extracción de la conductora del segundo turismo, conforme a las tareas asignadas por el responsable de la emergencia, en este caso, el jefe de bomberos de Barreiros.
Aviso fue recibido por el 112 Asturias procedente de uno de los conductores, a las 5.53 horas. Luego llegó una solicitud de apoyo a través del 112 Galicia a las 6 de la mañana. Al lugar acudieron equipos sanitarios de la Xunta y la Guardia Civil de Tráfico. Los Bomberos de Castropol regresaron a base a las 7.09 horas.
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