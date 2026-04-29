Cambio de aires para Montserrat y Triana, las asesinas de Carrasco: dejan la cárcel de Asturias por Alcalá Meco, en Madrid, su cuarta prisión desde 2014

Monserrat González Fernández y su hija Triana Martínez González, condenadas por el asesinato en 2014 de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, cambiarán de aires en poco tiempo y dejarán la prisión de Asturias por la de Madrid 1, en Alcalá Meco. El traslado, cuya fecha se desconoce por el momento, fue solicitado por ellas mismas hace meses, segýun fuentes conocedoras del caso. Será la cuarta cárcel que pisan desde que fuesen detenidas el mismo día del crimen.

Madre e hija llevan en la cárcel de Asturias desde el año 2018, tras un periplo conflictivo por las cárceles de Villahierro (León) y Villanubla (Valladolid).

El traslado se debe a las aspiraciones laborales de Triana Martínez, que es ingeniera de comunicaciones. Quiere realizar un máster en ingeniería aeroespacial. Triana Martínez, que ya disfruta de permisos penitenciarios desde el año pasado y sale tres o cuatro días al mes, ve en la capital de España más oportunidades laborales una vez finalice su condena de 20 años..

Montserrat González, autora material del crimen y que cumple una condena de 22 años, cree que en Madrid podrá obtener alguno de los permisos que le ha negado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo.

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Ambas condenadas han participado en un documental en el que hablan por primera vez desde la cárcel y que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 12 de mayo, conn motivo del decimosengundo aniversario del crimen.