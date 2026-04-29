David Muñoz y Patricia Carcedo, usuarios en Oviedo y Gijón de los gimnasios que acaban de fusionarse: "Conllevará mejores instalaciones y atención"

Los usuarios de los gimnasios Synergym y VivaGym están expectantes en Asturias. La adquisición de la primera cadena por parte de la segunda ha revolucionado el mundo del deporte en toda España. En líneas generales, los asturianos ven positiva la fusión y esperan que revierta en mejor servicio. La operación conllevaría que el nuevo grupo tendría solo en el Principado un total de 12 establecimientos al sumar los ahora abiertos. Actualmente Synergym cuenta con siete gimnasios repartidos por la comunidad, mientras que VivaGym suma cinco instalaciones.

En Oviedo, David Muñoz está abonado del centro de Synergym ubicado en la plaza San Miguel. Valora el movimiento con prudencia, aunque reconoce que, en un primer momento, le genera buenas sensaciones. "A priori, me parece algo positivo", afirma, al considerar que la unión de ambas cadenas podría traducirse en más posibilidades para los clientes. En su caso, una de las cuestiones que más le atrae es la posibilidad de contar con una red más amplia de instalaciones. "Si esto sirve para poder ir a más sitios a entrenar, creo que es algo que nos beneficia a todos", explica.

David Muñoz, en Oviedo. / P. M.

Dudas

Sin embargo, también admite que todavía desconoce en profundidad el funcionamiento de VivaGym. "No conozco mucho la cadena, la verdad", señala, lo que le lleva a afrontar esta nueva etapa con ciertas dudas. Entre ellas, destaca el posible impacto económico. "Lo primero que me pregunto es cómo va a influir en las cuotas mensuales que pagamos y si va a haber algún tipo de promoción", apunta.

Además, confía en que la fusión tenga efectos visibles en el equipamiento. "Espero que esto se traduzca en más máquinas para los usuarios y, si puede ser, alguna novedosa que ahora mismo echo en falta en mi gimnasio", comenta. En todo caso, Muñoz prefiere mantener la cautela. "En resumidas cuentas, lo veo como algo positivo, pero quiero esperar a ver cómo evoluciona todo", concluye.

En Gijón, la noticia de la absorción de la cadena de gimnasios Synergym por Viva Gym ha sido acogida de buena gana. Así lo manifestó Patricia Carcedo, usuaria de la primera marca de centros deportivos. «Entiendo que este cambio va a ser para mejor y seguramente sea así», manifestó la mujer a las puertas del centro deportivo de la franquicia que, en concreto, se encuentra en el barrio de Laviada y se incluye dentro de la oferta de tres establecimientos que ostenta en la ciudad.

La opinión de Carcedo se sustenta en varias patas. La primera, que la fusión entre los dos nombres repercutirá en una cadena «mayor» que permitirá el acceso de los socios a un número de instalaciones que se duplicará, dado el número de centros que cuentan cada una. «Así es previsible», dice.

En este sentido, la clienta pone el foco en la actividad que a ella más le gusta y motivo por el que acude al gimnasio: las clases grupales. «La verdad es que aquí siempre están ‘petadas’ y a la que te descuidas te quedas sin plaza», lamenta. Añade a renglón seguido que el centro de Laviada «es pequeño». Estos hechos los relaciona con tener mayor oferta, que permita una «redistribución de los usuarios», quizá, a una instalación hermana que esté más cerca de casa.

Renovación

En otros términos, también espera que el cambio de titularidad del low cost del que es clienta repercuta en una «renovación de las instalaciones», un poco «descuidadas», al igual que en la atención al cliente. «A la entrada no hay nadie y si necesitas que te atiendan puedes estar tocando el timbre una hora como el único monitor que hay tenga clase», manifestó la clienta.