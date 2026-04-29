El fabricante de ascensores finlandés Kone compra por 29.400 millones TKE, con dos plantas en Mieres

Adquisición de envergadura en el sector de los ascensores a nivel europeo. El fabricante finlandés Kone ha llegado a un acuerdo para la adquisición de su competidor alemán TK Elevator (TKE), propiedad de Advent y Cinven. Esta última tiene dos fábricas en el polígono de Baíña (Mieres), además de un centro de innovación en Gijón. La operación, en efectivo y acciones, está valorada en 29.400 millones de euros y con ello dará origen a todo un gigante de la industria.

La transacción, que se espera cerrar, como muy pronto, en el segundo trimestre de 2027 (está sujeta, entre otros factores, a las aprobaciones regulatorias y a la aprobación de la junta general extraordinaria de accionistas de Kone) y dará forma a una compañía con ventas anuales aproximadas de 20.500 millones de euros. Contempla la adquisición por parte de Kone de la totalidad del capital de Vertical Topco I, sociedad a través de la que Advent y Cinven controlan todos los activos de TKE y sus filiales directas e indirectas.

Según recoge Europa Press, Vertical Topco I recibirá una contraprestación en efectivo de 5.000 millones de euros y una contraprestación máxima en acciones de 270 millones de títulos de nueva emisión de clase B de Kone, cuyo valor se estima en unos 15.200 millones y correspondería al 33,8% del total de acciones emitidas y al 18,3% del total de votos, excluidas las acciones propias, de la finlandesa tras la finalización de la operación. De este modo, la contraprestación total resultaría en ese valor empresarial para TKE de 29.400 millones de euros.

Sinergias

Kone prevé que la transacción genere un valor sustancial mediante sinergias de aproximadamente 700 millones de euros en ahorros anuales antes de impuestos, cuyo impacto total en la cuenta de resultados se espera que se refleje al final del tercer año posterior a la finalización de la transacción.

El actual presidente y consejero delegado de Kone, Philippe Delorme, lideraría el grupo resultante de la fusión, con Ilkka Hara como director financiero. De su lado, Antti Herlin continuaría como presidente del consejo de administración, con una participación superior al 50% de los derechos de voto de Kone, lo que garantizaría la continuidad y un enfoque estratégico sostenido a largo plazo. Asimismo, los accionistas de TKE tendrían derecho a nombrar hasta dos miembros del consejo de administración de Kone.

«Al unirnos, sentamos las bases para una empresa aún más innovadora, bien posicionada para el éxito a largo plazo. Esta fusión mejorará significativamente nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes de soluciones y servicios fiables y sostenibles en un entorno en rápida evolución», comentó Philippe Delorme, presidente y consejero delegado de Kone.

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«Sentimos un profundo respeto por lo que Kone ha construido a lo largo de más de un siglo. Juntos, ofreceremos lo mejor de ambas compañías a nuestros clientes, a nuestro equipo y a las ciudades donde operamos. Lo mejor de nuestra historia está por venir», añadió Uday Yadav, CEO de TKE.