El Gobierno aprueba la ayuda de 800 euros mensuales para hacer compañía a personas mayores: el plazo ya está abierto para pedirla

Asturias ha publicado este mes el programa de ayudas para acogimiento familiar de personas mayores que convoca la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y que ya figura en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El importe máximo de la cuantía no podrá superar los 800 euros al mes en los acogimientos de duración indefinida (con límite de la anualidad presupuestaria) o 31 euros al día en los temporales.

Una vez calculado el importe mensual o diario de la ayuda, se calculará el total para el año, que en ningún caso podrá ser superior a 6.000 euros. La presentación de solicitudes se puede hacer de manera electrónica. "En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de Servicio que se podrá localizar introduciendo el código AYUD0125T01 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha de la página) en las que se encontrará el texto íntegro de la Resolución, información complementaria, el formulario normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud", explican desde el Principado.

El plazo de presentación de solicitudes "es de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias".

A su vez el Gobierno del Principado ha abierto la convocatoria de ayudas para personas mayores asturianas residentes en América Latina que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Las solicitudes para esta línea, que se lanza por primera vez este año, podrán presentarse a partir de mañana, día 29 de abril, y hasta el 27 de mayo.

Esta convocatoria, gestionada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, contribuirá a sufragar los gastos derivados de la estancia en residencias de mayores para aquellas personas emigrantes asturianas que carecen de recursos suficientes y que, por razones de edad y/o salud, no pueden atender adecuadamente sus necesidades básicas.

Según informa el Principado en una nota de prensa, podrán solicitar estas ayudas los mayores de 65 años que residan en Centroamérica, América del Sur, México y Antillas Mayores, que hayan nacido en Asturias o hayan tenido en la comunidad su última vecindad administrativa y que acrediten insuficiencia de rentas o ingresos. El programa cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y establece una cuantía máxima de hasta 6.000 euros por persona beneficiaria. Los fondos cubrirán costes generados en las residencias por servicios básicos como el alojamiento, manutención, atención asistencial, limpieza, higiene y apoyo en las actividades de la vida diaria. El crédito se distribuye por países, con una asignación específica para cada uno.