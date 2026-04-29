Grant Thornton explora la compra del bufete ovetense Vaciero
La red internacional de auditoría está "en conversaciones" con el despacho asturiano, especializado en asuntos económicos
La red internacional de firmas de auditoría Grant Thornton, con sede en Londres, se encuentra "en conversaciones" para comprar el despacho ovetense Vaciero, especializado en asuntos económicos. Fuentes conocedoras confirmaron a este periódico que existen contactos con Grant Thornton para una posible integración, aunque de momento no hay nada cerrado.
La forma tradicional de crecimiento de Gran Thornton ha sido integrando despachos independientes, de modo que estos conservaran la propiedad mientras, al mismo tiempo, utilizaran la marca de Gran Thornton. No obstante, en los últimos años el modelo ha ido virando hacia la compra directa de firmas legales especializadas, sobre todo desde que el fondo estadounidense New Mountain Capital adquiriera la red.
En este contexto se enmarcan las conversaciones con Vaciero. Fundado en 1994 por el economista gijonés Francisco Vaciero Fernández, el despacho cuenta con más de 70 profesionales, de los que unos 50 trabajan en la sede central, en el barrio ovetense de Montecerrao, y 27 en su delegación en Madrid, donde está en plena expansión. La firma está especializada en asesoramiento legal, tributario y económico, con una actividad destacada en procesos de reestructuración empresarial.
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