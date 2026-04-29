El llamativo cambio en los nacimientos de bebés en Asturias en solo dos años: las madres extranjeras ya sostienen la natalidad regional

Solo dos años bastan para constatar un cambio relevante en los nacimientos en Asturias. El Principado no ha experimentado un repunte significativo de la natalidad, pero sí una transformación clara en el perfil de las madres: los bebés nacidos de mujeres extranjeras han ganado presencia de forma sostenida y ya representan algo más de uno de cada cinco alumbramientos en el primer trimestre de 2026, según los últimos datos de Sadei.

La fotografía general muestra una natalidad prácticamente plana. En 2024 nacieron en Asturias 4.665 bebés. En 2025 fueron 4.675, apenas diez más, lo que ya supuso un dato significativo en una región que arrastra un largo periodo de caída de natalidad. Sin embargo, bajo esa estabilidad global se ha producido un cambio de fondo: los nacimientos de madre extranjera pasaron de 752 en 2024 a 871 en 2025. Son 119 más en un solo año, lo que supuso un incremento del 15,8%, mientras el total regional apenas varió.

Ese contraste explica el nuevo papel de las madres extranjeras en la natalidad asturiana. En 2024 representaban el 16,12% de todos los nacimientos. En 2025 alcanzaron el 18,63%. Y en el primer trimestre de 2026 llegaron al 21,22%. Dicho de otro modo: Asturias pasó de una estructura cercana a uno de cada seis nacimientos de madre extranjera a otra en la que ya superan uno de cada cinco en el arranque del año.

Una natalidad estable, pero distinta

El dato más llamativo no está en que nazcan muchos más niños, porque eso no está ocurriendo. La clave está en quién está sosteniendo una parte creciente de esos nacimientos. El análisis de los datos subraya que el volumen total anual se mantuvo prácticamente estable entre 2024 y 2025, pero el dato de madres extranjeras aumentó con claridad, tanto en cifras absolutas como en proporción sobre el conjunto.

La comparación de los primeros trimestres permite ver con nitidez la tendencia. Entre enero y marzo de 2024 hubo 1.131 nacimientos en Asturias, de los que 164 fueron de madre extranjera. En el mismo periodo de 2025, el total subió a 1.159 y los nacimientos de madre extranjera alcanzaron los 216. En el primer trimestre de 2026, el total bajó hasta 1.117, pero los nacimientos de madre extranjera crecieron hasta 237.

La evolución resulta especialmente significativa porque el total de nacimientos del primer trimestre de 2026 fue incluso inferior al de 2024. Asturias registró 14 nacimientos menos entre ambos periodos, pero 73 más de madre extranjera. En términos relativos, esos alumbramientos aumentaron un 44,5% en la comparación entre los primeros trimestres de 2024 y 2026.

La serie mensual también refleja el giro. En enero de 2024, los nacimientos de madre extranjera fueron 50, el 12,59% del total mensual. En marzo de 2026 fueron 81, el 20,72%. La subida entre esos dos puntos fue de 31 nacimientos y de 8,13 puntos porcentuales. En términos relativos, la presencia de estos nacimientos de madre extranjera dentro del total aumentó un 64,6%.

El arranque de 2026 consolida el cambio

Los datos disponibles de 2026, aunque todavía limitados al primer trimestre, intensifican la tendencia observada durante los dos años anteriores. En enero de 2026, los nacimientos de madre extranjera alcanzaron el 22,31% del total mensual; en febrero se situaron en el 20,58%; y en marzo, en el 20,72%. Los tres primeros meses de este año, el dato se mantuvo por encima del umbral del 20%, algo que confirma la consolidación de una nueva composición de la natalidad asturiana.

El contraste con los nacimientos de madre española también es claro. En 2024 fueron 3.913, el 83,88% del total. En 2025 bajaron a 3.804, el 81,37%. En el primer trimestre de 2026, los nacimientos de madre española representaron el 78,78%, frente al 85,50% del primer trimestre de 2024: por primera vez, menos de cuatro de cada cinco. La caída porcentual acompaña el avance de los nacimientos de madre extranjera en una comunidad donde el número total de bebés apenas se mueve.

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El fenómeno no implica, por tanto, un despegue general de la natalidad asturiana, sino una recomposición interna. Asturias sigue en niveles bajos de nacimientos, pero la aportación de las madres extranjeras adquiere cada vez más relevancia. En una Asturias envejecida y con dificultades para recuperar nacimientos, la maternidad de mujeres extranjeras se ha convertido en un factor cada vez más determinante para sostener las cifras regionales. Además, es precisamente la llegada de extranjeros lo que logra que el Principado haya esquivado la prevista caída del millón de habitantes, en un fenómeno que también se ha registrado en los últimos dos años.