María Calvo, presidenta de FADE: "Con las TIC, Asturias se juega su papel en la economía global"
"Hay que apostar por la IA, el futuro no espera a quienes llegan tarde", afirma Patricio Arias, presidente del Clúster TIC
En un momento en que la irrupción de tecnologías revolucionarias como la inteligencia artificial (IA) está introduciendo cambios hondos en todo tipo de ámbitos económicos –incluyendo ajustes de empleo, como revelan los casos de Capgemini o Inetum, ambas con actividad en Asturias–, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la región considera que "hay que seguir haciendo una apuesta grande" tanto por la IA como por especialidades en auge como la ciberseguridad.
Patricio J. Arias, presidente del Clúster TIC –asociación que agrupa a las empresas del sector en Asturias– se manifestó ayer así durante su discurso en la asamblea general de la organización. Arias urgió a las compañías a avanzar en sus procesos tecnológicos ("el futuro no va a esperar a quienes lleguen tarde") y reclamó "el apoyo decidido de todas las Administraciones".
"Asturias necesita un sector TIC fuerte y coordinado", reivindicó Arias, que detalló que el sector cuenta con unos 11.000 profesionales en la región y que, aun así, se necesita "atraer talento, formar y cualificar".
Por su cargo en el Clúster TIC, Arias es vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Su presidenta, María Calvo, remarcó en su intervención que "no hay sector de la defensa sin ciberseguridad" y advirtió de que "con el sector TIC, Asturias se juega su papel en la economía global", por lo que "fallar no es una opción".
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