El "matu" de Medio Rural llega al Parlamento de Asturias: la derecha aprieta al consejero para que dimita y éste presume de su gestión

«Vaya matu que tiene encima». Así lo espetó este miércoles el portavoz del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta, al consejero de Medio Rural, el socialista Marcelino Marcos Líndez, en el Pleno, en el que se quejó con ironía de que en los seis minutos que están estipulados para su exposición es «imposible» hablar de todos los fallos del gobierno.

Lo del «matu» fue la única aseveración de Venta con la que a buen seguro, aunque nunca lo reconocería en público, coincidió Marcos. Porque, efectivamente, el responsable de la gestión del campo (y la pesca) en Asturias tiene bastante jaleo en su departamento, algo que ha sido así durante los casi tres años que ya van de legislatura, tal y como él mismo reconoció en sus intervenciones para responder a las preguntas sobre su gestión del PP y también de Vox.

Pero hay matices. Resulta que esos seis minutos que al diputado del PP le resultan escasos para enumerar los problemas del consejero, también le parecen limitados a éste, aunque para lo contrario: describir «todo lo que se ha hecho» en su departamento en los últimos tres años, que no ha sido poco, tal y como vino a decir. Pese al chorreo que le cayó encima por parte de los dos grupos de la derecha, que invitaron a Marcos a irse para casa, éste sacó pecho de su gestión en una legislatura en la que «las circunstancias lejos de ser ordinarias se han caracterizado por tener que afrontar muchos problemas».

Empezó por citar la guerra de Ucrania y siguió con el impacto de la sequía de 2025, las diversas enfermedades animales que han azotado la cabaña ganadera asturiana, los incendios forestales del pasado verano... «Y ahora la guerra en Oriente Medio», remató Marcos, quien cifró en 14 millones de euros los que se han concedido en Asturias esta legislatura en ayudas extraordinarias para el medio rural: «Nunca se alcanzaron tales cifras».

El vaso medio lleno o medio vacío

Pero donde el consejero ve el vaso medio lleno, en la oposición lo ven medio vacío. Luis Venta y la portavoz de Vox, Carolina López, sacaron a relucir en el hemiciclo la «lista negra» de todos los «fracasos, errores, escándalos» que acumulan en el departamento que dirige Marcelino Marcos. Por reprocharle, no quedó nada. La diputada hasta le afeó haber sido algo tacaño con el expositor del Principado en el reciente Salón Goumerts, en Madrid: «Fue ridículo. ¿Cuánto han gastado? El estand de Asturias no daba la talla, un espacio reducido solo con folletos. Muchos asturianos llamaron para decir que fue de auténtica vergüenza. Salvaron la imagen las empresas».

Críticas

Lo del Gourmets es la anécdota en el rosario de críticas a a Medio Rural. Un resumen: más de 4.300 solicitudes denegadas de la PAC en 2024; 69 solicitantes sin las ayudas concedidas del plan Incorpórate al Agro; informe denegatorio para más del 50% de las solicitudes de fondos para razas autóctonas, aún sin comunicar a los afectados; pendiente de abonar la PAC del año pasado (hay de plazo hasta finales de junio), cuando «todas» las comunidades lo tienen ingresado ya en diciembre; varapalo judicial del TSJA a la Consejería por «intervenir y privar de elecciones democráticas» a los socios de la IGP Ternera Asturiana; sentencias judiciales que suspendieron el plan y programas de control del lobo del Principado; y 9,5 millones de euros «perdidos» en desarrollo rural, que serán repartidos en otras comunidades tras la quita del Ministerio de Agricultura por no haberlos gastado dentro de los plazos estipulados.

«¿Somos de verdad ejemplo en España en políticas de desarrollo rural?», increpó con ironía Venta, quien no evitó meter el dedo en el ojo por la «injerencia» de Marcelino Marcos en la marca Ternera Asturiana, una «cacicada» que extendió al presidente Adrián Barbón –ausente del Pleno– porque «estaba al corriente» y no hizo nada.

Fue Carolina López la que vino a resumir lo que su partido y el PP quisieron evidenciar en el Pleno: «Usted, señor consejero, tiene mucha cara y poca vergüenza. Va de fracaso en fracaso y tira para mantener el cargo. Dice que entiende el medio rural como una gestión a medio y largo plazo, pero es que no sé quien va a quedar, solo gestionará para osos y lobos».

Así las cosas, el Consejero hizo suyo el refrán de no hay mejor defensa que un buen ataque. Además de exponer y defender las líneas básicas de su gestión, no evitó pullas a populares y a Vox.

A los primeros les restregó el caso «Kitchen» (cocina en inglés) que ahora se está juzgando y salpica al PP: «La verdad que son ustedes expertos en ‘cocinar’ argumentos». E invitó a Carolina López a aplicarse el cuento de la gestión: «Lo que piensan y lo que dicen cuando gobiernan no tiene nada que ver. Ahora van a tener responsabilidades de gobierno (en varias comunidades, en coalición con el PP), a ver qué hacen».