Los médicos asturianos mantienen la presión en la cuarta convocatoria de huelga: "Esto no lo para nadie"

"Esto no lo para nadie. Vamos a seguir con la misma presión". Los médicos asturianos volvieron a movilizarse ayer para rechazar el anteproyecto del estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y para exigir que en Asturias se reduzca la jornada laboral hasta las 35 horas semanales. La convocatoria de huelga, que concluirá este jueves, es la cuarta en lo que va de año, pero al contrario de lo que podría parecer los ánimos no decaen y los facultativos no están dispuestos a ceder ni un paso atrás.

El presidente del SIMPA, José Antonio Vidal, cargó duramente contra la Ministra de Sanidad, Mónica García. "La ministra en este momento creo que ha decidido que prima más su carrera política frente a cualquier interés que pueda tener sobre la sanidad. Aunque el interés que ha tenido hasta ahora ha sido demostrar que puede machacar a los médicos, a sus excompañeros de trabajo, y que a partir de aquí inicia su carrera", afirmó.

Sobre el avance de esta semana de huelga, explicó que empezó "un poquito más baja y ahora han aumentado ya a los niveles de seguimiento que tenía siempre, porque evidentemente se mantienen". "Se ha demostrado que es una huelga de presión de intensidad moderada alta, pero desde luego con un impacto altísimo sobre los pacientes y sobre las administraciones regionales", añadió.

Vidal reconoció que la huelga tendrá efectos a medio y largo plazo sobre la actividad asistencial y sobre las listas de espera en una comunidad, dijo, “ya muy castigada” por los retrasos acumulados. Según el presidente del sindicato, los paros obligan a suspender consultas y cirugías, lo que incrementa la demora y añade presión al sistema sanitario asturiano.

Reivindicación horaria

Rubén Díaz, portavoz del Sindicato Médicos del Sespa, sostuvo que el principal objetivo de la movilización en Asturias es la regulación de la jornada laboral. “Lo que nosotros pedimos es limitar las horas de trabajo, acercarnos a las 35 horas semanales que son las que trabajan el resto de sanitarios”, afirmó.

En este sentido, señaló que los acuerdos alcanzados en enero entre otros sindicatos y la Consejería de Salud incluyeron avances, tal como destacó este miércoles la propia consejera, Concepción Saavedra, pero no resolvieron esa demanda central. A su juicio, la Administración autonómica puede empezar ya a aplicar medidas de mejora de descansos con los profesionales disponibles, sin esperar a una ampliación de plantillas. “No hay ninguna medida aplicada al respecto”, indicó.

El portavoz defendió que una mejora de las condiciones laborales en Asturias podría servir también para atraer facultativos a la comunidad. No obstante, admitió que la falta de médicos obliga a aumentar las plantillas orgánicas, aunque rechazó que esa escasez sirva como argumento para retrasar cambios en la jornada.

Presión al Ministerio

El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes, reclamó que se ponga fin al conflicto y dirigió un mensaje a los responsables políticos. “Los pacientes no se merecen esto. Ni los pacientes ni los médicos merecemos esta situación”, señaló.

Las organizaciones médicas sostienen que mantendrán las protestas si no se abre una negociación que atienda sus demandas. Mientras tanto, la huelga continúa como una medida de presión sobre el Ministerio y sobre las comunidades autónomas, que soportan el impacto directo de los paros en sus servicios sanitarios.