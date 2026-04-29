Los motivos por los que ArcelorMittal reactivará esta primavera hasta tres hornos altos en Europa, incluido uno en Asturias

ArcelorMittal ha adelantado al próximo 11 de mayo el arranque el horno alto "B" de Gijón, inoperativo desde el pasado octubre y vital para la economía asturiana por el peso de la actividad siderúrgica. No será la única planta de producción de hierro líquido (arrabio) que la multinacional reactive esta primavera. ArcelorMittal también tiene previsto comenzar a operar desde junio con dos hornos altos (ahora lo hace con uno) en la factoría de Fos-sur-Mer, en Francia, y esta primavera también volverá a producir en el horno alto número 3 de la planta de Dabrowa, en Polonia, que había sido clausurado en septiembre.

No es casualidad esta reactivación de hornos altos, instalaciones cuyo futuro estaba en duda ante la necesidad de reducir emisiones de CO2. Las medidas de protección de la industria siderúrgica europea que ha acordado la UE (principalmente un recorte del 47% de la cuota de acero que puede entrar en la UE libre de aranceles y un incremento del 25% al 50% del gravamen aplicable a las importaciones) entrarán en vigor el próximo 1 de julio y se espera un repunte de la demanda de acero producido en Europa. ArcelorMitral quiere aprovechar esa inflexión en el mercado y prepara sus instalaciones para ampliar la capacidad de producción de acero "made in Europe".

En Asturias comenzará a operar con dos hornos altos. Al horno alto "A" de Gijón se sumará el "B" a partir del 11 de mayo, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Esta instalación está inoperativa desde el pasado octubre, al no lograrse arrancar en condiciones de seguridad después de una parada programada. El pasado febrero, la empresa decidió enfriar y vaciar el horno y realizar una reparación de urgencia. Inicialmente estaba previsto que los trabajos se prolongaran hasta finales de junio y que la instalación volviera a estar a pleno rendimiento en agosto. De esta forma, estará a pleno rendimiento para la entrada en vigor de las medidas de protección del acero europeo. Además, a ArcelorMittal le urgía reactivar el horno para mantener unos niveles anuales de producción que le garanticen mantener su cuota de derechos gratuitos de emisión de CO2, un factor que podría disparar los costes de producción.

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La reactivación del horno alto "B" de Gijón incluso se adelantará a la operación con dos hornos altos prevista para la factoría de Fos-sur-Mer. En esa se planta francesa se han invertido 90 millones para prolongar la vida útil del horno alto número 1 y estaba previsto que en junio esa instalación sustituyera al horno alto número 2. Sin embargo, se ha decidido que los dos hornos altos operen conjuntamente. Para esta primavera también está prevista la reactivación del horno alto número 3 de Dabrowa, en Polonia, en el que se han invertido 60 millones de euros en reparaciones.