Pepe Álvarez, líder nacional de UGT, respalda la petición de ceses del SOMA por el caso Cerredo

El secretario general nacional de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, respalda la posición del sindicato minero SOMA en el «caso Cerredo», según confirmó a LA NUEVA ESPAÑA el propio Álvarez.

El líder nacional ugetista aseguró a este periódico que ha seguido por la prensa la polémica política y sindical sobre si el accidente minero de Cerredo debe tener consecuencias políticas. En todo caso, recalcó: «Me identifico con la opinión del secretario general del SOMA, José Luis Alperi».

La posición expresada por Pepe Álvarez supone una clara discrepancia con la postura adoptada por el secretario general del sindicato en Asturias, Javier Fernández Lanero. Mientras que José Luis Alperi es partidario de que el Gobierno asuma ya responsabilidades políticas por el accidente y cese de sus actuales puestos a los exconsejeros Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, Lanero cree que el Ejecutivo de Barbón no debe tomar medidas hasta que no haya un señalamiento judicial.

La posición de Lanero discrepa también de la de Comisiones Obreras, que defiende también la asunción de responsabilidades políticas, con ceses inmediatos. Las dos posiciones diferenciadas de los sindicatos quedaron en evidencia este lunes con motivo de la presentación de los actos de la jornada reivindicativa del Primero de Mayo.

El líder de Comisiones Obreras, José Manuel Zapico, señaló que a su juicio el presidente Adrián Barbón "está tardando" en tomar medidas, y relacionó el accidente minero en que murieron cinco trabajadores con "la pasividad de la consejería de Industria". Además insistió en reclamar al jefe del Ejecutivo autonómico que inste al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y a la presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, a dejar sus cargos, al considerarlos responsables políticos de las deficiencias de funcionamiento en el servicio de Minas durante sus etapas como consejeros.

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Por contra, Fernández Lanero, si bien pidió "máxima contundencia", vinculó la identificación de responsabilidades políticas a un señalamiento judicial. "Lo que exigimos es que la justicia actúe rápidamente", pidó el secretario general de UGT en Asturias: "Necesitamos acelerar la justicia, que la justicia señale a todas las personas, sean quienes sean, y aquellos a los que señale que paguen por lo que han cometido, tanto penalmente como con responsabilidades políticas", afirmó.