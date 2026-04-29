La prestación farmacéutica en Asturias está "garantizada", asegura el Principado
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, no destaca poner en marcha una línea de ayudas para estos establecimientos
Adrián Pumares, de Foro, reclama incentivos y medidas de conciliación
La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, negó este miércoles que en Asturias exista un problema estructural generalizado de viabilidad económica de las oficinas y las farmacias rurales. Y aseguró que la red asistencial actual permite garantizar con carácter general la accesibilidad a la prestación farmacéutica.
"El modelo actual ha permitido mantener hasta la fecha un nivel adecuado de cobertura territorial y continuidad del servicio y en Asturias se ha mantenido una situación estable", afirmó ante una interpelación del diputado de Foro, Adrián Pumares.
No obstante, reconoció que empiezan a darse dificultades que previsiblemente “no se relajarán en un futuro a medio o largo plazo”. Habló de falta de relevo generacional y de que son pocos los jóvenes dispuestos a trasladarse a un concejo rural para hacerse cargo de una farmacia.
En este sentido, hizo referencia al nuevo decreto de ordenación farmacéutica, actualmente en información pública, en el que se recogen mecanismos para flexibilizar la vinculación de botiquines y también se hace una reducción de horarios de la farmacia para facilitar también esa atención al botiquín.
“En el contexto presente también parece necesario estudiar ayudas económicas a las farmacias, si bien puede ser adecuado un diagnóstico previo en el sentido de que cada farmacia o botiquín tiene unas características propias", afirmó la consejera.
Por su parte, Adrián Pumares defendió la necesidad de adoptar medidas que garanticen la rentabilidad y la continuidad de estos establecimientos, no solo en el caso de las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida, sino también en aquellas que, sin estar en ese supuesto, sufren problemas de aislamiento, falta de profesionales y dificultades de relevo generacional.
El diputado de Foro apuntó además a la escasez de farmacéuticos dispuestos a trabajar en el medio rural y defendió la puesta en marcha de incentivos, ayudas específicas y medidas de conciliación para favorecer la cobertura de estos puestos, citando como ejemplo iniciativas ya aplicadas en comunidades como Galicia.
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