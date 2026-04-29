Pugna política y jurídica en el Gobierno y la Junta por las ayudas a las víctimas, al tiempo que Barbón encara un duro cara a cara con la oposición

La búsqueda de fórmulas para activar ayudas directas a las familias de los mineros fallecidos y a los heridos en los accidentes de la mina de Cerredo eleva la presión política sobre el gobierno del Principado y en especial sobre el PSOE. Y lo hace justo al tiempo que el presidente del Principado, Adrián Barbón, afrontará este jueves el primer cara a cara parlamentario con la oposición tras conocerse el borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente, que señala responsabilidades políticas de los exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, además del exviceconsejero Isaac Pola y tres funcionarios.

El Principado busca encaje para activar unas ayudas genéricas dirigidas a víctimas de accidentes laborales, con un marco jurídico que permita compensar a los heridos en Cerredo y que también llegue a las víctimas del accidente en la misma mina en 2022, como reclama el socio de los socialistas en el Ejecutivo, Izquierda Unida.

Como nuevo elemento de presión, la diputada Covadonga Tomé, del grupo mixto y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria, registró una proposición de ley instando un adelanto de las indemnizaciones a las víctimas, ligadas a la responsabilidad civil de la empresa. Fue precisamente Tomé quien espoleó el debate sobre las compensaciones anticipadas a las víctimas al incluirlo entre las recomendaciones de su borrador de dictamen.

Tomé tiene previsto que su propuesta se debata en el pleno de dentro de quince días, salvo que el Gobierno apruebe sus ayudas. Sin embargo, fuentes parlamentarias señalaron que la fórmula planteada por Tomé presenta algunos problemas de encaje jurídico que podrían conllevar reparos de los letrados de la Cámara. Además, al plantear el trámite de lectura única, la iniciativa deberá remitirse al Gobierno regional, que podrá vetarla al tener efectos en el Presupuesto.

Pese a las incertidumbres jurídicas sobre la propuesta de Tomé, representantes legales de las víctimas de los accidentes de Cerredo expresaron a LA NUEVA ESPAÑA su respaldo al modelo planteado por la diputada, que establece compensaciones basadas en el que se establece para accidentes de tráfico, lo que beneficiaría también a los heridos. Con todo, la diputada Tomé elevó ayer la presión sobre la parte socialista del Gobierno asturiano al exigir al presidente Adrián Barbón «ayudas y ceses ya» por el siniestro de Degaña. La parlamentaria, único respaldo en la izquierda para que el Ejecutivo consiga mayoría parlamentaria, reclamó a los socialistas «responsabilidades políticas inmediatas», al margen de los tiempos de la justicia ordinaria.

La diputada de Somos replicaba así a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, quien vinculaba la depuración de responsabilidades a la evolución de los procedimientos judiciales. «Como mantenemos desde el principio, las responsabilidades políticas no pueden quedar supeditadas a los tiempos de la justicia ordinaria», afirmó Tomé, quien recordó que la sentencia por el accidente del pozo Emilio (León) se produjo trece años después y el accidente en Cerredo de 2022 aún no tiene fecha de juicio.

Para Covadonga Tomé, si el PSOE mantiene su negativa a señalar responsabilidades políticas por el accidente, entonces «Barbón tendrá que explicar qué significa su ‘caiga quien caiga».

Al tiempo que el clima entre los socios del Gobierno asturiano (PSOE e IU) entra en un periodo de gélida borrasca a causa de la incompatible posición de ambos partidos respecto a las responsabilidades políticas, tampoco el horizonte parlamentario resulta amable.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, encara mañana un previsible árido cara a cara con los portavoces de los tres partidos de la derecha: Álvaro Queipo (PP), Carolina López (Vox) y Adrián Pumares (Foro).

Precisamente el diputado de Vox Gonzalo Centeno denunció ayer los «bandazos» del PSOE al pasar «del tecnicismo a la falsa humanidad por miedo al desgaste electoral» , en referencia a las ayudas a las víctimas.

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Los partidos encararán los próximos días también el debate sobre el borrador de dictamen, acerca del cual probablemente el PSOE pida el análisis de los letrados de la cámara al apreciar posibles riesgos jurídicos. Durante casi un mes, la música de fondo de la política asturiana solo tendrá una trágica melodía: el accidente de Cerredo del que ya se ha cumplido un año. n