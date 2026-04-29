La remera Leonor de Borbón exhibe el mejor estilo digno del Descenso del Sella

Sana como una manzana luce la Princesa de Asturias en la portada de “Hola”, inmersa en los ejercicios que le corresponden durante su etapa formativa en la Academia del Aire de San Javier (Murcia), último curso de su instrucción militar como heredera de la Corona. En la fotografía, con una sonrisa de oreja a oreja, Leonor de Borbón rema con sus compañeros con un estilo —“Hola” ofrece muchas más imágenes en las páginas interiores— del que muchos podrían decir que le viene dado por sus orígenes asturianos, debido a la gran tradición de este deporte que hay en la tierra natal de su madre, la Reina Letizia. La Princesa podría animarse a bajar el Sella cualquier verano.

“Hola” emplea la foto para ilustrar un reportaje sobre el futuro de la heredera, ahora que se ha conocido que estudiará durante los próximos cuatro años Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, algo que recogen casi todas las publicaciones del quiosco rosa de este miércoles en su primera plana. La revista lleva en portada otras tres piezas más: una para otra medio asturiana por parte de madre, Alejandra Cortina Cué, hija de Alberto Cortina y la llanisca Elena Cué, que se estrena en el mundo literario; otra para Tana Rivera, que presenció en la plaza la grave cogida de su novio torero Roca Rey; y también para Valeria Mazza y su hija Taína, que debuta en el cuore al cumplir los 18 años.

Alaska ha sido “solo” una vez infiel. Así lo confiesa ella misma en “Diez Minutos”, donde la entrevistan. La portada recoge una riña de enamorados entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro a punto de coger el AVE en Sevilla. Isabel Pantoja empieza gira americana y está feliz como una perdiz, tal y como se ve en la foto en la que aparece con su hermano Agustín. Mal momento para Aitana Sánchez-Gijón, que acaba de enterrar a su madre. La actriz luce muy disgustada en una fotografía tomada durante la despedida.

En “Semana” hay foto para Leonor y su futuro académico. También para Tana Rivera, a la que sacan en una foto justo en el momento de la cogida de su novio en la plaza de toros. Y exclusiva sobre una posible relación sentimental del primo mayor de la Princesa de Asturias, Froilán Marichalar, que ha sido visto por Madrid “abrazado a una atractiva joven”.

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“Lecturas” dedica el mayor espacio a Rosalía, que no contenta con triunfar en los escenarios ahora quiere hacerlo en la pantalla, pues va a debutar como actriz. Hablan también en la revista de los estudios de Leonor de Borbón, y de una conocida de ésta, la actriz Meryl Streep, a la que la la hija de los Reyes pudo conocer en Oviedo hace un par de años con motivo de la entrega de los premios “Princesa”. “Diez Minutos” destaca que Streep reina en el mundo de la moda gracias a la promoción de “El diablo viste de Prada 2”. Y pieza para “Estopa”, que aseguran que su mejor universidad fue el bar que tenían sus padres y donde se criaron los hermanos.