Rubén Coto, especialista en medicina interna en el HUCA: "Cuando llevas tantas horas de guardia, la seguridad del paciente se compromete"

Cuando Rubén Coto cruzó la puerta del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) este miércoles para irse a casa habían pasado veinticuatro horas desde que hiciese el itinerario contrario. El médico, especialista en medicina interna, comenzó su jornada habitual el martes a las ocho de la mañana. Primero pasó consulta, después visitó a pacientes ingresados en planta y, desde las tres de la tarde, inició una guardia que se prolongó durante toda la noche.

Sin embargo, este miércoles se echó a la calle con sus compañeros para reclamar condiciones más dignas, en el marco de la huelga médica convocada esta semana a nivel nacional contra la propuesta de reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En Asturias, además, el Sindicato Médicos del Sespa reclama una jornada de 35 horas semanales.

Una jornada que no acaba en el hospital

Coto explica que su horario ordinario va de 8.00 a 15.00 horas, aunque asegura que la carga real de trabajo desborda esa franja. “Normalmente tenemos poco tiempo para cada paciente. Tenemos que dedicar bastantes horas en casa a preparar la consulta para poder atender luego a los pacientes, además de estudiar para estar actualizados”, señala.

El médico describe una actividad asistencial cada vez más intensa. Durante la guardia del martes, afirma, el equipo estuvo trabajando “hasta las dos y media de la madrugada sin parar”. Solo pararon “media hora para comer y otra media hora para cenar”.

La presión asistencial

“Las guardias son duras porque yo, que llevo unos años en esto, veo que la demanda asistencial cada vez es mayor”, sostiene Coto. A su juicio, el modelo de guardias podía tener más sentido en otra época, “en la que había menos presión asistencial”, porque el médico permanecía en el hospital, pero "no trabajaba de forma continua durante tantas horas".

El facultativo relata que la jornada transcurrió “de un lado para otro”, con bajadas al servicio de Urgencias para valorar pacientes y atención en planta. “Cuando llevas tantas horas, la seguridad del paciente se compromete, y también la del propio médico”, advierte.

La protesta médica mantiene la presión sobre el Ministerio de Sanidad y sobre las administraciones autonómicas. En Asturias, los facultativos han vinculado la movilización no solo al Estatuto Marco, sino también a la necesidad de reorganizar los tiempos de trabajo en un sistema marcado por la sobrecarga asistencial.

Coto resume esa tensión en una idea: la responsabilidad clínica se ejerce bajo una presión constante. “Estamos decidiendo continuamente sobre la vida de las personas”, afirma.