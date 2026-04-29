Seresco mejora su rentabilidad y cuenta con una cartera de proyectos de 125 millones

Seresco, compañía asturiana especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital con más de 1.000 trabajadores, cerró el ejercicio 2025 con un refuerzo de su rentabilidad operativa. En un entorno de incertidumbre macroeconómica, la empresa incrementó el beneficio bruto de explotación (ebitda) un 15%, hasta 10 millones de euros, con un margen del 17%, aunque sus resultados netos cayeron un 14%, a 4,05 millones de euros, por causas contables.

Seresco, que cotiza en Bolsa en el mercado de pymes en expansión (BME Growth), ha presentado sus resultados de 2025 ya auditados. La compañía destaca que las cifras consolidan su modelo de negocio basado en la eficiencia, la especialización y la creación de valor sostenible. La cifra de negocio se situó en 56,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior, impulsado fundamentalmente por el crecimiento orgánico y la evolución de sus principales líneas de actividad, sustentadas por una base de más de 3.000 clientes.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, el EBIT alcanzó los 7,24 millones de euros, frente a los 6,4 millones de euros registrados en 2024, lo que supone un incremento del 12,6%. Además, el grupo cuanta con una cartera de proyectos que alcanza los 125 millones de euros comprometidos para los próximos tres años, una "base sólida para el crecimiento de los próximos ejercicios", señalaron fuentes de la empresa, que añadieron que esa cartera es reflejo directo de la confianza de los clientes y de la relevancia de las soluciones de Seresco en procesos críticos de digitalización.

Carlos Suárez, consejero delegado de Seresco, señaló que “la evolución del ejercicio ha estado marcada por una mejora relevante de la rentabilidad operativa y por el refuerzo de la visibilidad futura del negocio, apoyado en una cartera de proyectos sólida y diversificada". Además, destacó que los resultados "evidencian el impacto positivo de las iniciativas orientadas a optimizar procesos, reforzar la especialización de los equipos y aplicar la tecnología, incluida la inteligencia artificial, como una herramienta efectiva para mejorar la productividad y la calidad de los servicios, consolidando nuestra posición como socio tecnológico de referencia para empresas y administraciones públicas”.

Sobre el descenso del resultado neto del 14%, apuntó que se ha visto influenciado por las diversas jurisdicciones en las que opera el grupo. "La correcta imputación fiscal implicó un decalaje temporal contable en la contabilización del gasto por impuesto de sociedades, lo que distorsiona su comparación interanual", señaló Suárez, que añadió que ese impacto "no responde a un deterioro del desempeño operativo ni altera la evolución positiva del negocio, que continúa mostrando solidez en términos de actividad, rentabilidad y generación de valor".

Noticias relacionadas

Los resultados de 2025 constituyen la base del Plan Estratégico 2026–2028, que define una hoja de ruta orientada a combinar crecimiento, mejora progresiva de los márgenes y disciplina financiera. El plan contempla alcanzar unos ingresos de entre 84 y 92 millones de euros, apoyados en el crecimiento orgánico, una estrategia inorgánica selectiva y una expansión internacional prudente, sobre un modelo de negocio escalable, con ingresos recurrentes y una clara orientación a la eficiencia.