Tineo se viste de Feria
El viernes, 1 de mayo, el concejo celebra una nueva edición de la cita, que reúne a 170 expositores y que albergará distintas actividades dirigidas a todos los públicos: torneos, demostraciones, reconocimientos y mucho más
A.A.
Tineo se prepara para vivir, a partir de este viernes, una nueva edición de la Feria de Muestras, una cita que alcanza ya su 36ª edición convertida en uno de los grandes referentes comerciales, sociales y culturales del occidente asturiano.
El recinto ferial abrirá sus puertas hasta el domingo con un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos. La feria reunirá este año a 170 expositores, lo que consolida su peso como punto de encuentro para empresas, público local y visitantes llegados de distintos puntos del territorio.
La inauguración oficial tendrá lugar el viernes a mediodía con la recepción de autoridades acompañadas por el Grupo de Gaitas El Oso Pardo. Después se celebrará el acto institucional en la carpa principal y comenzarán las primeras actividades. Talleres infantiles, propuestas escénicas y actuaciones musicales marcarán el inicio de una programación que se extenderá hasta la madrugada, con la actuación de la orquesta Waykas en la Plaza del Ayuntamiento.
El sábado será una de las jornadas más intensas. El torneo de bolos en la Bolera de San Roque y el XXX Concurso de Entibadores Villa de Tineo abrirán una mañana cargada de actividad. De manera paralela, el espacio INNOVA FMT pondrá el foco en proyectos destacados y propuestas empresariales presentes en la feria.
Otro de los momentos más esperados llegará con el hermanamiento entre la IGP Chosco de Tineo y la IGP Faba Asturiana. Un "showcooking" y una degustación posterior servirán para poner en valor dos productos emblemáticos de la gastronomía asturiana. La jornada continuará con exhibiciones de baile, música en directo y una nueva verbena en la Plaza del Ayuntamiento, esta vez de la mano de Grupo Tattoo.
El domingo, las actividades estarán orientadas al público familiar. Entre ellas, destacan concursos infantiles, talleres relacionados con la apicultura y distintas propuestas musicales. La clausura incluirá homenajes, entrega de premios y reconocimientos a los mejores stands, a la innovación y a los participantes del Concurso de Dibujo Conde de Campomanes.
Durante toda la feria también habrá actividades permanentes como ludoteca, hinchables, competiciones deportivas y una exposición fotográfica. Toda la programación puede consultarse en la página web oficial de la feria, www.tineoferiademuestras.es.
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