Tribunal de instancia de Pravia: un millón y medio de euros parados en la cuenta judicial por la falta de una letrada de la administración de Justicia
Una de las Laj's se fue a tomar un café y ya no volvió, pidió la baja; otra tuvo un accidente de tráfico y sigue de baja por miedo a conducir
Hace unos meses, el tribunal de instancia de Pravia saltó a las páginas de LA NUEVA ESPAÑA debido a sus problemas de personal. Seis de los once trabajadores que componen la plantilla estaban de baja y los interinos designados para suplirlos "huían" a los pocos días, abrumados por el caos.
Ya entonces era notorio los problemas para cubrir el puesto de la letrada de la Administración de Justicia, al estar de baja tanto la titular como la primera sustituta. Una de ellas se fue a tomar un café y ya no volvió, pidiendo la baja. Según procuradores que trabajan en el tribunal, esta secretaria judicial tenía experiencia en Sanidad, pero no en tribunales. La que la sustituyó, tras varias bajas, terminó sufriendo un accidente, y sigue de baja por miedo a conducir. El puesto lo cubren interinamente las letradas de justicia de Grado.
El problema con los Laj's está causando que haya un millón y medio de euros consignados en la cuenta del tribunal que no se han distribuido a sus beneficiarios. Se trata de indemnizaciones y pagos de todo tipo. Este miércoles, un letrado hacía referencia a los 1.600 euros que un cliente suyo lleva sin cobrar desde hace varios años.
Todo ello a pesar de que la nueva magistrada del tribunal, Pilar Expósito, tiene fama de llevar los asuntos en tiempo y forma, algo que no ocurría con anterioridad.
Los funcionarios califican sus condiciones de trabajo de "indecentes". Como se sabe, el tribunal ocupa la parte baja del Ayuntamiento praviano. Está previsto que se traslade a las depedencias de la Azucarera, pero tienen que ser remodeladas. Se trata de una de las primeras obras previstas en el plan integral de la Justicia.
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