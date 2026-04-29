TSK amarra con inversores el 40% de la financiación que quiere captar en Bolsa

La empresa asturiana de ingeniería TSK, con sede en Gijón, ya ha obtenido el respaldo de varios inversores que cubrirán al menos del 40% de la oferta pública de suscripción de acciones (OPS) que realizará la compañía como paso previo para su salida a Bolsa, prevista para mediados del entrante mes de mayo. Tal como ha recordado la compañía en un comunicado, su intención es que la OPS capte 150 millones de euros, por lo que el porcentaje ya comprometido supone contar con 60 millones antes del estreno bursátil.

Entre los inversores que, según TSK, han firmado "compromisos vinculantes" con la empresa (propiedad de la familia gijonesa García Vallina), se encuentran firmas como la francesa Amundi (mayor gestora de activos en Europa), Amundsen (especializada en energía), el fondo noruego DNB, el portugués Global Income, el británico-estadounidense Janus Henderson y "family offices" españoles.

"El sólido respaldo de estos inversores ancla, incluidos inversores institucionales de primer nivel y 'family offices nacionales, refuerza la confianza en el modelo de negocio de TSK, su estrategia de crecimiento y su potencial de creación de valor a largo plazo, y sustenta la correcta ejecución de la oferta", ha señalado la compañía.

La empresa también ha indicado que, una vez que se produzca la ampliación de capital y la salida a Bolsa, se espera que ningún inversor individual tenga más de un 3% de las acciones de TSK. Habida cuenta de que la compañía está valorada en unos 600 millones de euros, ese porcentaje limitaría el capital de cada inversor a unos 18 millones.

La familia García Vallina aspira a seguir manteniendo el control de la firma, fundada en Gijón en 1986.

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TSK tiene previsto destinar los fondos netos de la oferta pública de suscripción de acciones a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico. En concreto, la compañía planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas, la digitalización y las instalaciones de manejo de minerales críticos.