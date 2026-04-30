Aditya Mittal prevé restablecer la rentabilidad en Europa gracias a la protección comercial y la reactivación de hornos altos como el de Gijón

Aditya Mittal, CEO de ArcelotMittal, ha destacado hoy que la compañía siderúrgica "está bien posicionada para aprovechar el potencial alcista" que se prevé en el sector del acero en Europa con las nuevas medidas de protección acordadas por la UE. A ese previsible incremento de demanda responderá la compañía con "la capacidad existente y mediante la reactivación de la capacidad inactiva", señaló Mittal. El plan incluye la reactivación del horno alto "B" de Gijón, que como ha anticipado LA NUEVA ESPAÑA se adelanta al próximo 11 de mayo, y la puesta en servicio de otros dos hornos altos en Fos-sur-Mer (Francia) y Dabrowa (Polonia). Mittal prevé que "se restablezca la retabilidad" en Europa.

ArcelorMittal presentó esta mañana los resultados del primer trimestre del año. La compañía logró un beneficio neto atribuido de 575 millones de dólares (493 millones de euros), lo que representa un descenso del 28,6% respecto al resultado contabilizado en el primer trimestre del año anterior. Entre enero y marzo de este año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo siderúrgico se situó en 1.679 millones de dólares (1.440 millones de euros), un 6,2% superior al del mismo periodo del año pasado. Además, los ingresos de ArcelorMittal en los tres primeros meses de este año se incrementaron un 4,4%, hasta los 15.457 millones de dólares (13.252 millones de euros).

El consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal, ha destacado que los resultados del primer trimestre "se mantuvieron sólidos" a pesar de la inestabilidad en Oriente Próximo. "Los fundamentos del negocio han mejorado en los últimos tres meses, impulsados en particular por el favorable reajuste estructural del entorno normativo europeo, incluyendo el CBAM (el arancel verde europeo sobre el carbono) y el nuevo contingente arancelario (TRQ), que se espera que reduzca significativamente las importaciones a Europa a partir del 1 de julio".

Para esa fecha, ArcelorMittal espera volver a operar con los dos hornos altos de Asturias, ya que ha adelantado para el próximo 11 de mayo el arranque del horno alto "B" de Gijón, inactivo por avería desde el pasado octubre. "ArcelorMittal está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad gracias a la capacidad existente y a la reactivación de la capacidad inactiva", ha afirmado Aditya Mittal, que ha precisado que habrá "una mayor utilización de la capacidad en Europa" y "se restablecerá la rentabilidad a niveles saludables y sostenibles".

El consejero delegado de compañía siderúrgica señaló que este año será también importante para los proyectos de crecimiento estratégico de la compañía. "Nuestras inversiones, que en última instancia añadirán 1.800 millones de dólares de EBITDA, incluyen la ampliación de la planta de AM/NS India en Hazira, el aumento de la actividad minera en Liberia, la puesta en marcha a plena capacidad de la nueva planta de horno de arco eléctrico (EAF) en Calvert (Estados Unidos), así como diversas oportunidades relacionadas con la transición energética", señaló Aditya Mittal. Además, CEO se mostró satisfecho de "haber podido tomar la decisión final de inversión sobre la nueva EAF (acería de arco eléctrico) en Dunkerque, con el apoyo de diversas iniciativas políticas a nivel europeo y francés", pero sigue sin haber referencia a otros proyectos similares de acería eléctrica como el de Avilés.

"Mantenemos la confianza en las perspectivas de ArcelorMittal para el resto del año, gracias a los efectos favorables previstos de las nuevas políticas, incluido un entorno de precios y volumen significativamente mejorado. Junto con el impacto de nuestras inversiones estratégicas, esto respalda las perspectivas de flujo de caja libre de ArcelorMittal y la entrega de una rentabilidad constante a los accionistas", señaló Aditya Mittal.

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La empresa pagó su primer dividendo trimestral provisional de 0,15 dólares por acción (0,12 euros) en marzo de 2026, como parte de un dividendo anual propuesto de 0,60 dólares por acción (0,51 euros). La siderúrgica seguirá devolviendo a los accionistas un mínimo del 50% del flujo de caja libre tras el pago de dividendos mediante la recompra de acciones.