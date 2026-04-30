Agenda: qué hacer en Asturias hoy 30 de abril de 2026

Oviedo

Coloquio sobre las dos grandes citas senderistas del Monsacro

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá a las 19.00 horas un coloquio sobre el «Anillo Sacro» y la «Senda de los 20.000 pasos» al Monsacro, dos iniciativas que se celebrarán en el mes de mayo en este monte sagrado que en su día albergó las reliquias que hoy se conservan en la Catedral de Oviedo, en un acto en el que intervendrán Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín; Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo; Mino García, alcalde de Morcín; Tomás Fernández, alcalde de Ribera de Arriba, y Miguel Ángel Suárez, presidente del club «Corriendo por Morcín».

OSPA

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrece el «Conciertu extraordinariu de les lletres asturianes», una propuesta musical vinculada a la celebración de la cultura asturiana que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

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RIDEA

El ciclo dedicado a Dolores Medio «Más allá de Nosotros, los Rivero» se cierra con la conferencia «Singularidad, identidad y paisaje en la Guía de Asturias de Dolores Medio (1970)», que impartirá Ícaro Obeso Muñiz, profesor permanente laboral de Análisis Geográfica Regional en la Universidad de Oviedo, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA.

Gala Lírica

El Teatro Campoamor acoge la «Gala lírica», una cita con la zarzuela protagonizada por la soprano Ruth Iniesta y el tenor Jorge de León, acompañados por la Orquesta Oviedo Filarmonía bajo la dirección de Oliver Díaz, que tendrá lugar a las 19.30 horas.

RADAR

El Teatro Filarmónica acoge la proyección de «Catane», dentro del ciclo Cine RADAR, un largometraje dirigido por Ioana Mischie y coproducido por Rumanía e Italia que, a través de la historia de un pequeño pueblo rural con un inusual número de habitantes que reciben ayudas por discapacidad, propone una reflexión social, en una sesión gratuita que tendrá lugar a las 20.00 horas.

Escapa del ruido

La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza la actividad «Escapa del ruido», un juego de escape inmersivo que invita a descubrir cómo influye la contaminación acústica en el bienestar y el entorno, en el que las personas participantes afrontarán distintos retos, desde una sala con ruido hasta espacios de calma y un rastreo sonoro para reconectar con la naturaleza, en sesiones que tendrán lugar a las 12.00 y 18.00 horas en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya.

Charla Avispa Asiática

El Centro Social de Villapérez acoge la charla divulgativa «Avispa asiática», impartida por la empresa especializada Armodron y por Bomberos de Oviedo, en una sesión centrada en el conocimiento y tratamiento de la avispa velutina que se celebrará entre las 19.00 y las 20.30 horas en sus instalaciones de Lugarnora.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge la presentación de «Franco en los pupitres», de María Jesús Martín-Díaz, en un acto en el que la autora estará acompañada por Ángeles Caso y que tendrá lugar a las 19.00 horas en este espacio de la plaza de Riego.

Charlas de salud

El centro de La Manjoya acoge la charla de salud «Implantes dentales», impartida por el doctor Fernando Gutiérrez Álvarez, odontólogo y profesor asociado en el Grado de Odontología de la Universidad de Oviedo, en una sesión dedicada a este tipo de tratamientos que se celebrará a las 19.00 horas.

Cincuenta años de feminismo

La muestra «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y los martes y jueves también de 15.00 a 18.00 horas. Habrá visita guiada el 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge hasta el 8 de mayo la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña e impulsada por Médicos del Mundo.

Exposición_Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición del «Concurso Pintura 2026», que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado acoge en abril una exposición por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas, están disponibles de lunes a sábado y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

LEV Festival

Los focos del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) tendrán hoy seis escenarios. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto se inaugura la instalación audiovisual de Eric Vernhes titulada «Meeting Philip», en torno a la conferencia que Philip K. Dick impartió en Metz (Francia) en 1977 sobre la existencia de una pluralidad de universos paralelos. Puede verse hasta el domingo en horario de 12.00 – 14.00 horas y de 16.30 – 20.30 horas. En la Caja Escénica del Jovellanos se presenta hoy (a las 20.00 y a las 22.30 horas) la instalación performativa del dúo formado por el músico André Décosterd y el artista visual Michel Décosterd, juntos en Cod.Act. Ambos crean performances e instalaciones interactivas basadas en la interacción entre el sonido y el movimiento. En este caso su propuesta es «πTon», una instalación sonora formada por un tubo de goma cerrado sobre sí mismo, que se retuerce y ondula como un organismo invertebrado. Se puede contemplar también el viernes y el sábado a las 17.00 y 19.30 horas. En la Colegiata del Palacio de Revillagigedo, hasta el domingo, puede verse la propuesta del Studio Sven Sauer en torno a la esperanza. En este caso manifestada en un rastro de fragmentos de vidrio que lleva por título «Deviation». El horario es de 11.00 a 21.00 horas. Otra videoinstalación estará desde hoy, hasta el domingo (de 11.00 a 21.00 horas) en la Capilla de San Esteban del Mar. Se trata de la obra de la artista y cineasta francesa Anne Horel, especializada en collage digital, que ha concebido especialmente para este espacio «La señal está abierta», que transforma la capilla en un catalizador de la intención colectiva. En la Escuela de Comercio, Carles Castaño Oliveiros presenta «*****2025/…», una experiencia de realidad mixta que interpela al público desde una mirada crítica a la sociedad contemporánea. El horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Y también en la Escuela de Comercio, a las mismas horas, Boris Labbé ofrece «Ito Meikyu», una experiencia de realidad virtual que se desarrolla en torno a referencias de la historia del arte y la literatura japonesas. Estas dos últimas propuestas son una colaboración del LEV_Festival y Arenas Movedizas.

Jardín Botánico

La propuesta del club de lectura del Botánico, que lleva semanas trabajando en torno al libro «Tierra de mujeres», hoy propicia un encuentro con la autora, María Sánchez. Será a las 17.00 horas. Todas las obras tienen el vínculo común de la naturaleza y con cada libro se propione una visita guiada al jardín para reconocer especies vegetales del libro.

Centro Municipal de La Arena

El ciclo «Cine de La Arena» incluye hoy la proyección de la película «Caras y lugares», de Agnès Varda, (2017). Será en versión original subtitulada, con entrada libre hasta completar el aforo. Será a las 19.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

El Foro de Mujeres de El Llano cuenta hoy con la historiadora y arqueóloga Cristina Suárez, que ofrece la charla «¿Qué hay para comer? La alimentación a través de la arqueología». Será a las 19.00 horas y está vinculada a la programación de actividades complementarias de la exposión «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que se muestra en el Revillagigedo. La actividad es gratuita y de acceso libre hasta completar aforo.

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

El programa «Arte en el Barrio» cuenta hoy con el grupo «Blues & Decker», a las 19.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo. Gustavo Pérez, guitarra rítmica y vocalista, Guzmán Lanza, guitarra solista, Kike Cuetos, bajo y Diego Reyes, batería, ofrecerán su música en Pumarín Gijón-Sur.

Ateneo Jovellanos

El Ateneo Jovellanos ofrece hoy en su programación la presentación del poemario «Caravanserai», obra del poeta, dramaturgo y crítico teatral madrileño Alberto Morate. Estará acompañado por la directiva del Ateneo Jovellanos y poeta Nieves Viesca. Será a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio.

Centro Municipal de La Arena

En la sala de exposiciones de La Arena hoy concluye la muestra titulada «Donde el alma respira: Ecos del silencio», de la artista Leduina Blanco.

Ateneo de La Calzada

La segunda semana social de la Parroquia de Santa Olaya concluye hoy con un encuentro con asociaciones del barrio que usarán imágenes para mostrar la personal «percepción de la soledad no deseada o de la solidaridad intergeneracional». Será a partir de las 19.30 horas.

Escuela de Comercio

En el local social del Ateneo Obrero de Gijón (Cl Francisco Tomás y Valiente, 1-2ª Planta) tendrá lugar hoy a las 19.00 horas la presentación del libro «Constantino Suárez. L´alma fotográfica al traviés de la vanguardia», de María Pidal García y editado por Editorial La Semeya. Intervendrá, además de la autora, Luis Miguel Piñera, cronista oficial de la Villa de Gijón / Xixón.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Avilés y comarca

El Valdecarzana presenta el proyecto audiovisual de Miguel Llana

Con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro intergeneracional entre asistentes, el Palacio de Valdecarzana acoge la proyección del audiovisual «Sentir Avilés». Se trata de un proyecto que recoge los vídeos que el creador digital Miguel Lana ha compartido en redes sociales contando la historia de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Después participará en un coloquio junto a la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, al que todo el público está llamado a participar, y finalizará con la representación de una obra de microteatro de la mano de Cany Vidal y Rufino García y el sorteo de 40 ilustraciones originales entre los asistentes La cita comenzará a las 19.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto en el Julián Orbón

El auditorio del conservatorio Julián Orbón acoge a las 19.00 horas el concierto de su alumnado de diferentes especialidades. Entrada libre.

Kamishibai en Los Canapés

La Biblioteca de Los Canapés acoge hoy, a las 18.00 horas, el taller «Crea tu kamishibai». Lo imparte Fantastique Company, con 12 plazas. Inscripciones en la propia biblioteca. Dirigido a público de 6 a 10 años.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta esta tarde, a las 20.00 horas, «Baja de paternidad», en versión original subtitulada en español. Las entradas cuestan 5 euros y pueden adquirirse en taquilla o a través de la web de venta del centro cultural.

Avilés medieval, a pie

La ruta guiada «Avilés Medieval» recorre hoy el casco histórico con salida a las 11.30 horas desde el exterior de la Oficina de Turismo (presentación, diez minutos antes). Cuesta 10 euros por persona; los menores de 11 años no pagan. Imprescindible reserva previa.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

«Marty Supreme», cine de estreno en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera alberga hoy, desde las 20.00 horas, la proyección de la película «Marty Supreme», dirigida por Joshua Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet. La entrada vale 4 euros.

Charla coloquio sobre la Universidad Laboral en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la celebración de la charla «Universidad Laboral de Gijón, patriminio mundial», a cargo de Jesús Merino Santos, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral. Presenta Manuel Nevares Vega.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Festival de teatro infantil en Villaviciosa

Dentro de la programación del XI Festival de teatro infantil, el teatro Riera de Villaviciosa acoge a las 18.30 horas el espectáculo «Cuentos, risas y rock and roll», de la compañía «Concedeclown» (Castilla y León). Entradas gratuitas en la taquilla del teatro desde una hora antes hasta fin de las mismas o inicio de la función, recomendado para público infantil y famiiar (+ 3 años).

Cine en Nava

La Casa de Cultura de Nava acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «La tarta del presidente», del director Hasan Hadi, en versión original en árabe subtitulada en español, dentro de la programación del ciclo Laboral Cinemateca Ambulante.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta hoy la exposición «Libro de oraciones», de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Ciclo de conferencias «Geología y montaña» en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís clausura hoy el ciclo divulgativo organizado por la Sociedad Geológica Asturiana, dedicado a la geología y los paisajes de montaña. Montserrat Jiménez Sánchez pondrá el broche a las jornadas con la ponencia titulada «Geología como clave para entender el paisaje en el parque natural de Redes» a partir de las 19.00 horas. Además, se puede visitar la exposición disponible durante estos días en la Casa de Cultura, una oportunidad perfecta para aprender, descubrir y disfrutar de nuestro entorno natural.

Exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, en Cangas de Onís

En la Casa de Cultura de Cangas de Onís puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, una colorida propuesta artística que se presenta como una alternativa a las rutas mitológicas al aire libre, trasladando ese imaginario a un recorrido expositivo más accesible. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición «Sidra 2025», en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Cine en Vegadeo

La Casa de Cultura de Luarca acoge a las 19.00 horas la proyección de «Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos», una selección especial de cortometrajes, a modo de homenaje, que recoge algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante su recorrido en el catálogo de Laboral Cinemateca Ambulante: «No Jungle!», «Ciruela de agua dulce», «El diañu», «Beyond the Glacier», «Gniele Baila» y «Vas a ser mi memoria siempre».

Exposición en El Franco

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 30 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, la muestra «Sueños geométricos. Esculturas infinitas», fruto de la colaboración de Juanma Tapia con la Asociación Fraternidad, una propuesta artística que invita a descubrir formas, volúmenes y creatividad sin límites.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.