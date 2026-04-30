El Principado mueve ficha para que Muniellos siga como Reserva de la Biosfera: por primera vez tendrá un presupuesto "estable" de 730.000 euros anuales

La Consejería de Medio Ambiente del Principado ha movido ficha en Muniellos. Tres semanas después de conocerse el ultimátum que ha hecho el comité español que vela por las Reservas de la Biosfera –etiqueta que concede la Unesco y que el área natural del suroccidente asturiano logró en año 2000–, que considera «desfavorable» su funcionamiento por incumplir varios requisitos, el Principado ha convocado el Foro de Participación Social, que no se reunía desde noviembre de 2025.

La Unesco ha dado de plazo hasta diciembre al Principado para corregir esos desajustes de la Reserva de la Biosfera de Muniellos, entre otros, tal y como desveló la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA) –unos 20 colectivos conservacionistas de toda la región–, la falta de reuniones del citado foro, además de sumar una década sin un Instrumento de Gestión Integrado (IGI), y no tener tampoco plan de gestión, zonificación ni reglamento interno.

El Principado ha dado ahora un paso con la reunión del Foro de la Reserva de la Biosfera, este jueves en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, situado en Corias (Cangas del Narcea). En el encuentro se presentó el segundo plan de gestión de la reserva (2026-2030), «que refuerza la planificación y la coordinación del espacio protegido y aporta mayor estabilidad».

Presupuesto

Medio Ambiente destaca que por primera vez Muniellos tendrá un presupuesto ordinario estable, con una dotación mínima anual de 730.000 euros. «Estos fondos permitirán consolidar la gestión cotidiana de la reserva, reforzar la custodia del territorio y el mantenimiento de infraestructuras y senderos, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los centros de interpretación y el desarrollo de actuaciones de información y educación ambiental», abundan en la Consejería.

En el departamento que dirige Alejandro Calvo se refirieron a los requisitos que hay que cumplir de aquí a diciembre, plazo dado por la Unesco, para cumplir con la red de la Biosfera. «Se continúa avanzando el proceso de revisión periódica, centrado en aspectos de planificación, organización y participación. Este procedimiento se está aborda mediante el refuerzo de los instrumentos de gestión, la actualización del marco estratégico y la mejora de los mecanismos de gobernanza, en línea con los estándares internacionales», aseguran.

Será el citado Foro de Participación Social, según Medio Ambiente, el órgano elegido como «instrumento estable de diálogo y gobernanza, que contribuye a la mejora continua del modelo de gestión y refuerza la coordinación institucional y la implicación de los agentes sociales y económicos en un espacio con una sólida trayectoria en conservación».