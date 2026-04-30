Asturias, con un ojo en el cielo y otro en el libro de reservas: la incertidumbre del sector turístico ante el puente festivo

Con un ojo puesto en el cielo y otro en el libro de reservas. La hotelería y hostelería asturiana afronta con cierta incertidumbre este puente del Primero de Mayo, que en la región y alguna otra comunidad se prolonga hasta el lunes para los centros escolares. «Hay buenas expectativas», resume Fernando Corral, vicepresidente de la patronal turística Otea. «Lo que pasa es que no hay buenas previsiones meteorológicas y eso nos condiciona mucho».

Lo cierto es que mirar las previsiones de la Agencia de Meteorología o echar un vistazo a la aplicación del tiempo en el móvil invita más bien a quedarse en casa. Pero hay ganas de salir y viajar –el impacto de la guerra en Oriente Medio en los precios no se nota de momento– y los visitantes esperan hasta última hora para reservar o, en caso de tenerla, anular. No obstante, muchos ya han optado por anular su reserva.

Según Corral, una encuesta hecha por Otea días atrás para pulsar las previsiones en el puente ofreció resultados positivos. «En las ciudades y el Oriente la ocupación ronda el 80&, algo menos en el Occidente, pero también alta, nos ha sorprendido después de una Semana Santa floja».

Atribuye esa subida en el Occidente a la celebración de varios eventos, como el Festival de la Ostra en Castropol. «Ha dinamizado bastante, lo que demuestra que hay que apostar por este tipo de actividades para dinamizar el turismo», remarca Corral.

En el Puente de Mayo el visitante ya busca ocio al aire libre, paisaje, deporte y aventura. «Asturias ya tiene buen tiempo por estas fechas y la gente tira mucho del turismo rural. Los bonos de descuento han ayudado mucho a revertir la curva a la baja de este sector y se recupera mucho. Es una iniciativa que hay que mantener», reseña el vicepresidente.

Ambiente este jueves por la tarde en Oviedo. / Mario Canteli

Oviedo, lejos de la excelente Semana Santa

Si se pulsa el sentir del sector en el resto de la región todos los consultados por LA NUEVA ESPAÑA se refieren al mismo condicionante: el tiempo. «Será un buen puente, no excepcional probablemente por la previsión meteorológica», apunta el director del Hotel Silken de Oviedo, Ángel Zubizarreta. Ve en el parón escolar una ventaja para el sector turístico, pero de otras regiones. «El hecho de que en Asturias no haya colegio el lunes puede afectar para la gente que sale, pero no para los que vienen», subraya el directivo, quien asegura que la Semana Santa fue «excelente», pero no se espera que la ocupación de este puente se acerque a la de esas fechas. LUCAS BLANCO

Turistas en Cangas de Onís. / M. T. N.

Cancelaciones en el Oriente

El anuncio de mal tiempo está perjudicando notablemente las previsiones de ocupación turística en el Oriente con cancelaciones. «El problema es que una cosa son las previsiones meteorológicas y otra bien distinta la realidad», destaca Javier Alonso, presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, Incatur. Habla con conocimiento: tiene una empresa que organiza rutas por los Picos de Europa y solo cayó agua en el macizo este miércoles, pese a que había alerta amarilla por lluvias desde el sábado pasado.

«Si va bien la cosa andaremos rondando el 80 por ciento de ocupación», apunta Alonso, que se queja de que los meteorólogos y las aplicaciones que predicen el tiempo «exageran, seguramente para ponerse en lo peor y después lo peor no llega». Esta situación afecta mucho a todo el sector, y en especial a empresas que se dedican a actividades al aire libre. «Esperamos que si el tiempo viene mejor de lo que dan los pronósticos, que posiblemente sea así, porque las previsiones Yan han ido cambiando un poco a mejor».

Empresarios de otra zonas de la comarca auguran un buen puente, favorecido por el hecho de que el lunes no hay clases en buena parte de España. «Para el verano ya están entrando reservas», apuntó un hostelero de la zona. En Llanes, los hosteleros consultados esperan una ocupación cercana al cien por ciento, aunque también se quejan de las malas previsiones meteorológicas, «que casi nunca se cumplen». RAMÓN DÍAZ y MARÍA TERENTE NICIEZA

Peregrinos, este jueves, en Luarca. / A. M. Serrano

Huída de la lluvia en el Occidente

Esas malas previsiones meteorológicas están causando estragos en las reservas turísticas de la comarca occidental. Lo saben bien en los tres concejos de los Oscos, donde la Asociación de Turismo rural Oscos-Eo, está registrando cancelaciones de última hora por el anuncio de lluvia para el fin de semana. Por eso calculan que la ocupación del puente rondará el 55%.

En el Suroccidente se repite la misma dinámica. La presidenta de la asociación Fuentes del Narcea, Ana Llano, calcula que en esta comarca se podría alcanzar el 70% de la ocupación, pero están recibiendo llamadas para anular. «La previsión no es buena. Este puente, sin ser Semana Santa, suele ser bueno, del 90% de la ocupación, pero este año no será así. La gente quiere sol y terraceo y que dé lluvia no nos ayuda», confiesa.

En Cudillero, la responsable de la oficina de turismo, Trini Fernández, se muestra más optimista al hilo de los buenos datos de los últimos meses. «Desde Semana Santa está habiendo muchísima gente, la semana pasada por ejemplo estaba a tope, por eso creo que el puente puede estar bien porque veo movimiento», señala esta profesional turística que da cuenta del incremento de personas jubiladas que visitan el concejo en estos meses de temporada baja en los que también se registran muchos extranjeros. Señala también que la previsión del tiempo no siempre acierta en la zona: «Siempre les digo a los turistas que no se obsesionen con el tiempo». TANIA CASCUDO

Casi verano en Gijón

«El puente de mayo para nosotros ya es casi campaña de verano», señala René Reyero, propietario del hotel Los Campones de Gijón. Para estas fechas, la ocupación está al 85%. «Es una buena cifra pero a ver si llenamos con alguna reserva de última hora; hay que ser optimistas», señala Reyero, que celebra que, pese al contexto actual —con el encarecimiento de algunos productos como la gasolina— la gente «sigue destinando recursos para viajar».

Para viernes y sábado, en el hotel Hernán Cortés la ocupación es del 80 %. «No está mal; si el tiempo acompaña, seguro que tenemos reservas de último minuto», asegura Sergio Renard, director del alojamiento. Ve difícil, eso sí, igualar los números del puente de mayo del pasado mayo, cuando se lograron jornadas de un lleno prácticamente total. «Además el puente era un día más y eso se nota en la facturación», agrega.

«Las expectativas son muy altas», afirma Emilio Rubio, responsable de la sidrería La Montera Picona de Ramón. Pese a que las reservas han ido a un ritmo «más lento de lo habitual», la cosa promete. El domingo, Día de la Madre, «estaremos hasta la bandera», festeja el hostelero. La tendencia se repite. «Hay más comidas que cenas», apunta Emilio Rubio, que confía en repetir las buenas sensaciones del pasado año. En ese sentido, resalta que «están funcionando» últimamente fechas festivas como la Semana Santa, Antroxu, Comadres... «La Semana Santa fue la de siempre en Gijón», comenta Rubio, en alusión al notable ambiente que hubo a la mesa.

Terraceo previo en Avilés

En Avilés, durante la hora del vermú de este jueves ya se empezó a notar la llegada del puente del 1 de mayo. Terrazas como la del bar Paco Menta, en pleno centro de la ciudad, apenas tenían huecos para poder tomar un café al mediodía. La hotelería de la ciudad apunta al casi lleno. «La ocupación está muy alta, aunque no se llega al 100%», señala Konchy Álvarez, directora del Palacio de Avilés Affiliated by Melia. En las calles, además, ya se pudo ver a los primeros turistas del fin de semana cargados de maletas y portando cámaras de fotos. La mala previsión meteorológica, que apunta a que lloverá en los próximos días, parece no haber frenado las visitas tras una Semana Santa que, según afirman los hosteleros, superó todas las expectativas. NOE MENÉNDEZ