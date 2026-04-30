Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida

Llega el festivo del puente de mayo y ya son muchos los que se preparan para disfrutar de un fin de semana largo, donde las temperaturas primaverales ya se notan y los días anichecen más tarde. Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico indican que, desde las primeras horas de la tarde del jueves 30 de abril se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña.

Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora a las zonas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15.00 y las 23.00 horas.

El viernes 1 de mayo continuará durante la mañana el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a los puntos de destino, especialmente en el litoral y en zonas de acampada.

En la jornada del sábado 2 de mayo seguirán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones de consideración. Por la tarde, se iniciarán los primeros movimientos de retorno, que se irán incrementando de cara al día siguiente.

A primeras horas de la tarde del domingo 3 de mayo se esperan problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan el retorno. Las probables retenciones se concentrarán inicialmente en autovías y autopistas, para trasladarse de manera progresiva a la entrada de los principales núcleos de población.

Por este motivo, se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.

"Prevención y prudencia son las mejores compañeras de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa. La colaboración de todos los usuarios de la vía es esencial para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad", incide la DGT.

En este sentido, llama a evitar conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad. "Durante la conducción, es imprescindible mantener la atención en la vía, respetar la señalización y utilizar correctamente los sistemas de seguridad", señala.

Antes de viajar, Tráfico aconseja revisar el vehículo, planificar el desplazamiento con antelación y consultar tanto las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología como el estado del tráfico en las cuentas de la DGT en redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

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Por último, recuerda que es obligatorio usar la baliza V16 en caso de tener una incidencia en carretera, ya que "es la manera más rápida de poder avisar, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, al resto de usuarios de la vía de un incidente en carretera y adoptar todas las medidas de precaución posibles".