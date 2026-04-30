Atención conductores asturianos: la DGT alerta de los problemas en carretera entre "15.00 y las 23.00 horas"

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 137.700 movimientos de largo recorrido por las carreteras asturianas durante la Operación Especial 1º de Mayo.

El operativo ha comenzado a las 15.00 horas de este jueves, 30 de abril, y se mantendrá vigente hasta la medianoche del domingo, 3 de mayo. A nivel nacional, las previsiones sitúan el volumen de movimientos de largo recorrido en más de seis millones.

Para garantizar la seguridad y fluidez en las carreteras, la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias ha contado con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos. En estas labores han participado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y patrullas aéreas.

Asimismo, se han empleado medios técnicos como radares fijos y móviles, drones y cámaras para vigilar el uso del cinturón y del teléfono móvil.

Como medida complementaria, la DGT ha dispuesto la paralización de las obras en las carreteras asturianas para evitar retenciones durante los días de mayor afluencia.

Del mismo modo, se ha limitado la celebración de eventos deportivos que ocupen la calzada y se han establecido restricciones a la circulación de camiones de mercancías en tramos y horarios específicos.

Estas actuaciones han buscado gestionar un importante volumen de tráfico concentrado en un periodo breve de tiempo. Tráfico ha recordado que las franjas horarias más desfavorables para viajar se han situado entre las 15.00 y las 23.00 horas del jueves, así como durante la mañana del viernes.

Para el retorno del domingo, se ha previsto un incremento de la circulación desde primeras horas de la tarde en los principales ejes viarios.

En la provincia, se ha prestado especial atención a puntos conflictivos como el desvío de la AP-66 por desprendimientos y las retenciones habituales en el túnel de Villaviciosa de la A-8.

Por último, las autoridades han insistido en que la prevención y la prudencia han sido las mejores pautas para completar los trayectos sin incidencias. Se ha incidido en la obligación de utilizar la baliza V16 en caso de avería y en la importancia de evitar el consumo de alcohol o drogas al volante. Además, se ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 018 para ofrecer asistencia personalizada a posibles víctimas de siniestros viales y a sus familiares.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico indican que, desde las primeras horas de la tarde de este jueves se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña.

Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora a las zonas de destino. Precisamente, la franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15.00 y las 23.00 horas.

El viernes 1 de mayo continuará durante la mañana el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a los puntos de destino, especialmente en el litoral y en zonas de acampada.

En la jornada del sábado 2 de mayo seguirán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones de consideración. Por la tarde, se iniciarán los primeros movimientos de retorno, que se irán incrementando de cara al día siguiente.

A primeras horas de la tarde del domingo 3 de mayo se esperan problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan el retorno. Las probables retenciones se concentrarán inicialmente en autovías y autopistas, para trasladarse de manera progresiva a la entrada de los principales núcleos de población.

Por este motivo, se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.