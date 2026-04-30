El aviso a la Consejera de Salud de Asturias del Sindicato de Médicos del Sespa: "Lo único que queremos son mejoras laborales"

"Conocemos en profundidad el contenido de los acuerdos firmados en enero, y no resuelven en absoluto los problemas que tenemos respecto a la jornada laboral, por lo que no necesitamos ninguna explicación al respecto", ha señalado este jueves Rubén Díaz, presidente del Sindicato de Médicos del Sespa (Simes), en el que están muy molestos con las declaraciones "totalmente desafortunadas y la falta de respeto" de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, sobre la huelga que mantienen los facultativos.

Simes secunda el parón nacional convocado por la Confederación de Sindicatos Médicos, en el que en Asturias van de la mano del Simpa (Sindicato Médico del Principado). La huelga afronta este jueves su cuarta jornada en el mes (se para una semana mensual desde enero hasta junio). Pero Simes también han convocado en paralelo un parón de carácter autonómico para reclamar al Principado, porque está en sus manos, una nueva regulación de jornada para pasar de 48 horas semanales a 35. Los médicos suman en Asturias 10 meses movilizados para reclamar, en líneas generales, mejoras en su situación laboral y un estatuto marco que atienda sus singularidades específicas, a lo que se niega la Ministra Mónica García.

Sin resoluciones

El Simpa alcanzó un acuerdo en enero con la Consejería de Salud, que es al que se aferra Saavedra para decir que en el Principado no hay problemas. Esos acuerdos no convencen a Simes. "Conocemos en profundidad el contenido de los acuerdos firmados en enero, y no resuelven en absoluto los problemas que tenemos respecto a la jornada laboral", explica Díaz. "Es más, tal como están escritos los acuerdos, la propuesta no conserva la libranza de 7 horas actual por las guardias de 24 horas, con lo cual la medida que pretende aplicar la consejera con esos acuerdos nos obliga a trabajar otras 7 horas más al mes a mayores de las que ya trabajamos. Y recordamos que ya trabajamos hasta 50 horas más al mes que el resto de profesionales sanitarios".

El punto crucial de las reivindicaciones de Simes es que la jornada en Asturias se limite a 35 horas semanales. "Esto no se ha visto atendido por el momento. Lo que queremos no son explicaciones, son mejoras laborales. Le explicaremos nuestra propuesta todas las veces que sea necesario. Tenemos la total seguridad de que, cuando por fin la comprendan e interioricen, tendrá en sus manos el poner fin a la huelga. Asturias podría ser pionera en alcanzar el acuerdo, ofreciendo condiciones laborales dignas a sus trabajadores", reseñó Díaz. "De la Gerencia del SESPA, de la Consejera de Salud y, en definitiva, del Gobierno de Asturias, depende la solución a este conflicto".

Simpa y Simes se movilizaron el pasado miércoles por las calles de Oviedo, en lo que fue la segunda manifestación conjunta del año.