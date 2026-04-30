Cinco excursiones desde Oviedo ideales para disfrutar los encantos de Asturias el puente de Mayo

El puente de mayo (que en el caso de los colegios en Asturias se extiende hasta el lunes incluido), es una fecha ideal para realizar una excursión con pareja, amigos o en familia. Una de las empresas más valoradas de la región para este tipo de tours, Buendía, acaba de lanzar cinco excursiones con salida desde Oviedo que están triunfando durante estos días festivos y que pueden suponer un gran plan.

Se trata de una de las más demandadas. Tiene una duración de once horas (desde primera hora de la mañana) y te permite conocer algunos de los lugares más emblemáticos del Principado: desde la mítica cueva de Covadonga a la villa de Cangas de Onís pasando por Lastres. La excursión tiene un coste de 47 euros por adulto y puedes acceder a ella pinchando en este enlace.

Una excursión que por solo 42 euros te acerca a tres de las localidades más turísticas pero a la vez más desconocidas para los que viajan a Asturias por primera vez. Recorrer las calles de Luarca, Cudillero y Avilés es posible con este tour al que puedes acceder en este enlace. Se trata de una de las excursiones mejor valoradas.

Conocer las cuevas del queso Cabrales, uno de los más conocidos de Asturias, poder saborearlo y, además, visitar Bulnes con el precio del funicular incluido es posible con esta excursión a la que puedes acceder en este enlace. En este caso el tour dura 12 horas. El precio es de 75 euros pero incluye los más de 20 euros que cuesta el funicular. "Es una excursión bellísima", resaltaba hace días uno de los turistas italianos que la disfrutó.

Esta excursión (que cuesta 49 euros por adulto) te permite conocer las joyas del occidente de Asturias: desde la playa de las Catedrales a Ribadeo, Isla Pancha y Tapia de Casariego. Toda una oportunidad que no puedes dejar escapar y que en el puente de mayo es una de las más demandadas. Puedes acceder al tour en este enlace.

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Conocer algunos de los lugares con más encanto del oriente de Asturias es posible con esta excursión que tiene un coste de 42 euros y a la que puedes acceder en este enlace.