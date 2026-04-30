La compraventa de viviendas en Asturias cae un 17,6% en febrero mientras el precio se dispara un 11,4%
La comunidad autónoma registra la cuarta mayor caída en las transacciones inmobiliarias y la cuarta subida de precios más intensa del país.
La compraventa de vivienda en Asturias cayó en febrero un 17,6% respecto al mismo mes del año pasado, mientras el precio subió un 11,4% en tasa interanual, 2,3 puntos menos que en enero, según los datos difundidos por el Consejo General del Notariado.
Asturias registró la cuarta mayor caída en la compraventa de viviendas entre las comunidades autónomas, así como la cuarta subida de precios más intensa. En concreto, en febrero se cerró en Asturias la compra de 1.262 viviendas a un precio medio de 1.387 euros por metro cuadrado. Por lo tanto, el precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados roza los 125.000 euros.
Por tipo de viviendas, la compraventa de pisos cayó un 31,4%, hasta 993, mientras que la de unifamiliares bajó un 0,1%, hasta 269.
El precio de los pisos subió un 12,2% interanual, hasta una media de 1.572 euros por metros cuadrado, en tanto que el de las viviendas unifamiliares lo hizo un 12,4%, hasta 1.014 euros por metro cuadrado.
La estadística del Consejo General del Notariado también refleja que en febrero se firmaron en Asturias 547 hipotecas para la compra de vivienda, un 15,9% menos más que en el mismo mes del año pasado.
En línea con el encarecimiento de la vivienda, la cuantía media de las nuevas hipotecas subió un 9,4%, hasta 130.789 euros. Estos datos reflejan que solo el 43,4% de las compras se financiaron mediante hipoteca, por debajo de la media nacional del 54,5%.
Datos nacionales
En el conjunto del país, la compraventa de vivienda cayó en febrero un 7,7%, su segundo ajuste en lo que va de año, mientras que el precio moderó su subida al 5,4% y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente. un 0,2% interanual.
Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula cinco meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%); diciembre (-1%); enero (-11,4%) y febrero (-7,7%).
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