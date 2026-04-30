La concesionaria del peaje del Huerna obtuvo 53 millones en 2025 y avisa que pedirá una indemnización si se tumba la concesión

Aucalsa, la concesionaria del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya prórroga de concesión está bajo la lupa de la Comisión Europea, cerró 2025 con unos ingresos de 53 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Este incremento se explica, en buena medida, por el encarecimiento progresivo del peaje, que en la actualidad alcanza los 16,20 euros. Un año antes, en 2024, la compañía había registrado unos ingresos de 47,8 millones, según recoge su memoria anual que elabora Itínere, la empresa matriz. En términos de rentabilidad, Aucalsa obtuvo unos beneficios de siete millones de euros.

La empresa dedica, además, un apartado específico al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea sobre la concesión, un asunto que ha reavivado en Asturias las reclamaciones al Ministerio de Transportes —responsable de la ampliación en el año 2000, bajo el Gobierno de José María Aznar— para que se suprima el peaje. En su informe, Aucalsa repasa el estado de la cuestión y subraya que tuvo conocimiento del expediente a través de la propia web de la Comisión Europea. “El Grupo (Itínere, en el que se integra Aucalsa) no tiene constancia de actuaciones posteriores al dictamen motivado remitido en julio de 2025. Audasa, Aucalsa y Ena no han recibido ninguna notificación relativa a las cartas de emplazamiento ni son parte en el procedimiento que pudiera desarrollarse”, señala la compañía.

Aunque Aucalsa evita realizar valoraciones adicionales, sí lo hace su matriz, Itínere, que advierte de las posibles consecuencias de una eventual resolución de los contratos de concesión. En ese escenario, apunta, “implicaría, en todo caso, el derecho de las concesionarias a ser debidamente compensadas e indemnizadas”.

En el plano operativo, la concesionaria también se detiene en el impacto del gran argayo registrado en noviembre de 2024 a la altura de Lena, que todavía condiciona la circulación. Las obras de reparación, cuya finalización está prevista para este verano, mantienen actualmente dos carriles en dirección León y uno hacia Oviedo. Aucalsa destaca que dispone de una póliza de seguro con un límite de cobertura de 15 millones de euros. A cierre de 2025, el grado de ejecución de las obras se situaba en el 17,65%. La empresa, en cualquier caso, sostiene que los trabajos van en plazo y que estarán finalizados en verano. El desvío provisional supuso una inversión de 1,1 millones de euros, mientras que el coste total de la reparación ronda los diez millones.

Según la empresa, el tráfico durante este periodo “se ha desarrollado de manera fluida, sin incidencias reseñables, incluso en momentos de mayor intensidad como las fechas navideñas o los episodios de vialidad invernal”. No obstante, cifra en 704.000 euros el impacto económico sufrido en 2024 durante los 18 días en los que la autopista permaneció cerrada en ese punto.

Aucalsa no incluye en sus cuentas ninguna referencia a la denuncia por presunta estafa presentada por la Unión de Consumidores de Asturias, ni al expediente abierto en la Dirección General de Consumo por el cobro íntegro del peaje mientras se desarrollaban las obras.

Sí recoge varios litigios que tiene abiertos con Hacienda, debido a inspecciones abiertas por la Agencia Tributaria sobre el impuesto sobre Sociedades. Una de ellas supuso que el grupo donde se engloba Aucalsa tuviese que abonar 1,2 millones de euros, aunque la compañía destaca que el procedimiento está pendiente de fallo en la Audiencia Nacional.