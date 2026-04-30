Continúan en mayo y junio los cortes por obras en los túneles del Huerna, incluyendo el del Negrón, en pleno debate por las tarifas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado nuevos cortes de tráfico en la autopista del Huerna (AP-66) entre Asturias y León a partir del lunes 4 de mayo por las obras de modernización de siete túneles de la autopista del Huerna. La actuación, con una inversión total de 76,36 millones de euros, afecta a los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, y está financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La comunicación llega en pleno debate político y social sobre las tarifas de la Autopista, después de que el Gobierno asturiano pidiera formalmente a Transportes y a Aucalsa una rebaja del peaje mientras duren los trabajos de modernización y las restricciones de circulación. El Ejecutivo autonómico sostiene que las obras y las incidencias en la vía repercuten en la calidad del servicio, por lo que reclama una revisión del coste que pagan los usuarios.

Cortes en Barrios y Negrón

Según la planificación difundida por Transportes, en mayo y junio continuarán los trabajos de ejecución de galerías y del canal caz en los dos tubos del túnel de Barrios y en el tubo en sentido León del túnel de Negrón. En Barrios, la calzada sentido León permanecerá cortada del 4 al 29 de mayo, y del 1 al 30 de junio habrá cortes alternativos de un carril en cada sentido.

En el túnel de Negrón, el calendario prevé el corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo, el corte completo de la calzada en ese sentido del 18 de mayo al 22 de junio y el cierre de la calzada sentido Asturias a partir del 22 de junio. Cuando se cierre una calzada, el tráfico se desviará a la contraria, que funcionará con circulación bidireccional. Además, el Ministerio advierte de que podrá haber cortes de carril en el resto de túneles de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 13.00 horas.

El peaje, en el centro del debate

La autopista del Huerna, principal conexión de alta capacidad entre Asturias y León por la cordillera, mantiene en 2026 una tarifa de 16,20 euros para vehículos ligeros en el recorrido completo Campomanes-León, según las tarifas publicadas por la concesionaria. La subida aplicada este año fue del 3,64%, en línea con la revisión al alza autorizada para varias autopistas estatales de peaje.

El debate sobre el Huerna se ha intensificado por la combinación de obras, cortes y mantenimiento del cobro íntegro del peaje. La Unión de Consumidores de Asturias presentó una denuncia administrativa contra Aucalsa por considerar abusivo el cobro completo durante las restricciones y cifró en 60 millones el supuesto beneficio ilícito, una acusación que forma parte del frente abierto por colectivos y administraciones contra la situación de la autopista.

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La controversia no se limita a las obras actuales. La continuidad del peaje hasta 2050, vinculada a la prórroga de la concesión, sigue siendo objeto de contestación política y jurídica desde Asturias, que considera ilegal la ampliación.