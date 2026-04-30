Ence pierde más de 17 millones lastrada por la huelga del ERE en la fábrica de Navia
La compañía completará en junio la inversión de 35 millones para cambiar gas por biomasa en sus hornos de cal
Ence registró unas pérdidas de 17,6 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a las ganancias de 2,4 millones de euros en el mismo periodo de 2025, impactado por factores extraordinarios como las huelgas de la fábrica de Navia por el ERE. Con respecto a los "números rojos" de 32,4 millones de euros del último trimestre de 2025, el grupo recortó estas pérdidas a casi la mitad.
La empresa señaló que el impacto del conflicto de Oriente Medio en sus operaciones debería ser limitado por la autosuficiencia energética de sus plantas de celulosa, el empleo de suministros locales y su exposición comercial al mercado europeo. Además, la compañía destacó que el proyecto de sustitución del gas natural por biomasa en los hornos de cal de la fábrica Navia, con una inversión de 35 millones, estará listo a finales del primer semestre de este año.
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