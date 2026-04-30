La apuesta de Indra para fabricar blindados en Asturias dispara un 35% su plantilla de la división de defensa

La multinacional española de defensa Indra cerró el primer trimestre de 2026 con una cartera de pedidos de 20.334 millones de euros, un 154% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el negocio de Defensa y por la incorporación de Hispasat e Hisdesat en la división de Espacio.

La apuesta de la compañía cotizada por el sector de la defensa terrestre ha tenido un notable impacto en sus resultados y en su plantilla. Indra ha creado una filial para blindados militares llamada Land Vehicles que tendrá su principal fábrica en el antiguo Tallerón de Duro Felguera en Gijón y que está acelerando la contratación de personal. Esto ha contribuido a que la plantilla de la división de Defensa de Indra haya aumentado un 34,6% en el último año, pasando de los 5.418 empleados que tenía en marzo de 2025 a los 7.296 cifrados en el mismo mes de este año.

Ese incremento del personal Defensa ha sido el principal motor de que la plantilla global de la multinacional haya crecido un 3% en el último año: actualmente son 62.689 trabajadores, frente a los 60.598 de marzo de 2025. El grueso del aumento se ha concentrado geográficamente en la actividad de la empresa en España, donde en un año se han incorporado 3.206 empleados.

Los ingresos suben un 15%

La cotizada registró unos ingresos de 1.334 millones entre enero y marzo, lo que supone un incremento interanual del 15%. El crecimiento se produjo en todas sus divisiones, aunque destacó especialmente Espacio, cuyos ingresos se multiplicaron por casi cinco, hasta 89 millones, por el efecto de las adquisiciones. Defensa avanzó un 33%, hasta 275 millones, y Tráfico Aéreo creció un 17%, hasta 138 millones. Minsait, la mayor unidad por volumen de negocio, elevó sus ventas un 1%, hasta 752 millones.

El beneficio neto de Indra alcanzó los 76 millones de euros, un 28% más que en el primer trimestre de 2025, gracias a la mejora operativa del grupo. El ebitda aumentó un 55%, hasta 194 millones, mientras que el ebit creció un 24%, hasta 118 millones. El margen ebit se situó en el 8,9%, siete décimas más que un año antes.

La contratación neta también mostró una fuerte aceleración, con 2.856 millones de euros, un 56% más. El avance estuvo apoyado por todas las áreas de negocio, con especial peso de Movilidad, favorecida por contratos como el de Transport for London y proyectos ferroviarios en Arabia Saudí.

El flujo de caja libre se situó en 1.444 millones de euros, frente a los 77 millones del primer trimestre del ejercicio anterior. La compañía atribuye esta evolución principalmente a los anticipos recibidos para Programas Especiales de Modernización en Defensa. Excluyendo ese efecto y manteniendo constante el factoring histórico, el flujo de caja libre habría sido negativo en 40 millones.

Por geografías, España siguió siendo el principal mercado del grupo, con 707 millones de ingresos, el 53% del total y un crecimiento del 20%. América aportó 275 millones, un 15% más; Asia, Oriente Medio y África creció un 24%, hasta 110 millones; mientras que Europa retrocedió un 2%, hasta 242 millones.

El consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, afirmó que los resultados del trimestre "reafirman” el compromiso de la compañía con sus previsiones anuales y con el plan estratégico 'Leading the Future'. La empresa mantiene sus objetivos para 2026: superar los 7.000 millones de euros de ingresos en moneda local, lograr un ebit superior a 700 millones y generar más de 375 millones de euros de flujo de caja libre.

Durante el trimestre, Indra también reforzó su posicionamiento industrial en defensa mediante acuerdos estratégicos con Hanwha Group y Rheinmetall. Tras el cierre del periodo, el consejo tomó razón de la dimisión de Ángel Escribano como presidente ejecutivo y nombró a Ángel Simón presidente no ejecutivo, manteniendo a José Vicente de los Mozos como consejero delegado y primer ejecutivo de la compañía.

La polémica de los 8x8

Durante una conferencia con analistas por la publicación de los resultados, De los Mozos ha asegurado que el consorcio Tess Defence (del que Indra tiene el control) habrá entregado a finales de este año al Ministerio de Defensa más de cien vehículos 8x8 'Dragon'. Los blindados son fabricados en la planta que Santa Bárbara (que también pertenece a Tess) tiene en Trubia (Oviedo).

"El presupuesto que tenemos es entregar entre 80 y 90 vehículos y más de 400 millones de ingresos. Hoy les puedo decir que vamos a pasar de los 100 vehículos entregados a final de este año, es nuestra aspiración y estamos trabajando para ello", ha afirmado el consejero delegado.

Hasta mediados de abril, el consorcio había entregado quince blindados al Ejército de Tierra en lo que va de 2026, que se suman a los 41 suministrados el año pasado. Es decir, ya ha entregado 56 vehículos. Por lo tanto, Tess deberá entregar al menos 44 vehículos 8x8 en lo que resta de 2026 para cumplir el pronóstico de De los Mozos.

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El proyecto del VCR 8x8 'Dragón se adjudicó en agosto de 2020 por un presupuesto inicial de 2.100 millones, que años después, en 2023, sufrió un incremento de 420 millones, dejando el coste final en los 2.520 millones. Con ese dinero, Tess Defence se comprometió a producir 348 unidades del '8x8 Dragón' y tenía que haber entregado las primeras 92 unidades en 2024.