Los médicos asturianos piden a Barbón y Sánchez que puenteen a la Ministra de Sanidad para arreglar el conflicto: "Ella tiene otras metas"

Unas 277 cirugías y 2.880 consultas suspendidas. Es, según el Sindicato Médico (Simpa) el impacto en Asturias de la semana de huelga, la cuarta en lo que va de año, de los médicos para lograr que el Ministerio de Sanidad se avenga a elaborar un estatuto marco específico de la profesión y, en general, lograr unas condiciones laborales dignas que supongan evitar jornadas maratonianas y guardias inasumibles que merman la calidad asistencial al paciente.

José Antonio Vidal, portavoz del Simpa, remarca que "se han cumplido los objetivos de mantener una intensidad moderada alta de la huelga". Su seguimiento principal se detecta en el HUCA, en Oviedo, con un 84% de seguimiento entre los convocados al paro -es decir, no los obligados a cumplir con los servicios mínimos, que tanto el Simpa como Simes, el otro sindicato movilizado, creen abusivos-, seguido de Cabueñes (Gijón) y el San Agustín (Avilés) con un 70 y 61% respectivamente. En atención primaria ronda el 39% el apoyo, y en Salud Mental, el 42%. "Los residentes, de nuevo, vuelven a incrementar su participación y su implicación con un 75 % de seguimiento", reseña Vidal. En líneas generales, el apoyo al paro este jueves rondó el 78%.

Veto a Mónica García

Suman ya cuatro meses los médicos españoles movilizados sin que hasta el momento la Ministra Mónica García haya dado señales de avenirse a negociar. Ella no mueve ficha y los facultativos asturianos tampoco están dispuestos a hacerlo. Así lo advirtieron durante la manifestación del miércoles por las calles de Oviedo y así lo repitió este mismo jueves José Antonio Vidal: "No se cejará hasta conseguir las legítimas reivindicaciones nacionales que tenemos y que son la base para que luego, a nivel autonómico, se puedan desarrollar unas políticas laborales, sanitarias correctas y adecuadas al siglo XXI".

Los médicos ya no quieren saber nada de la Ministra y reclaman una "escalada institucional en la responsabilidad", es decir, que los negociadores sean a más alto nivel. "Ya no se pueden dejar estas tares en manos de una ministra cuyas metas ya son políticas a otro nivel y ni siquiera el ministerio es su objetivo importante", opina el presidente del Simpa, en referencia al anuncio reciente de Mónica García de querer ser candidata de nuevo a la presidencia de la Comunidad de Madrid, algo que le ha valido el enfrentamiento público con un compañero de su partido, en el que llevan días enfrascados.

Pero el Simpa va más allá: "Creemos que ya tampoco las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial van a tener capacidad de maniobra suficiente". Así las cosas piden la intervención, a nivel de Asturias, del presidente, Adrián Barbón, para que hable con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "Debe explicarle cuál es la responsabilidad de su Gobierno, lo que está ocurriendo con los pacientes y con los facultativos en España y decirle que debe buscar una solución más allá de las diatribas políticas que se dan entre ministerios, autonomías y profesionales", apunta Vidal. Y una advertencia: "Hay que buscar la solución superior, porque de lo contrario estamos abocados a la destrucción del sistema nacional de salud sin paliativos".