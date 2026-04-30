Piden expulsar cinco años al argelino que arrolló mortalmente a un ciclista ovetense en Carbayín (Siero)
El acusado, que conducía una furgoneta, adujo que se había visto deslumbrado por el sol y no vio llegar a la víctima
La Fiscalía pide dos años de cárcel, sustituible por la expulsión del país, para un conductor de nacionalidad argelina que arrolló mortalmente a un ciclista ovetense de 50 años, Jaime Álvarez Rodríguez, en un cruce de Siero en 2022. La vista oral está señalada el lunes, 4 de mayo, en la Sección Penal del Tribunal de Instancia, plaza nº 3, de Oviedo, a las 9,30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11:30 horas del 10 de noviembre de 2022, el acusado, de 58 años, conducía una furgoneta por la carretera SI-11, en sentido Carbayín, y al llegar al final de la vía, en el cruce con la AS-378, inició un giro a la izquierda para incorporarse a esta última, en un momento en el que circulaba correctamente el ciclista Jaime Álvarez Rodríguez (1972), en dirección a La Secada. El acusado tenía amplia visibilidad y la carretera estaba limpia, seca y sin obstáculos.
Debido a que el acusado circulaba sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la circulación, se incorporó a la AS-378 sin detenerse, arremetiendo contra la bicicleta y lanzando por el aire al ciclista. Este se golpeó contra el parabrisas del vehículo y salió despedido hasta quedar tendido a 20,35 metros de distancia, donde impactó contra un contenedor de basura situado en un lateral de la calzada. El ciclista no pudo realizar ninguna maniobra evasiva para evitar el golpe.
A consecuencia de los hechos, el ciclista falleció en el mismo lugar del accidente. El conductor aseguró que se vio deslumbrado por el sol y no vio llegar a la víctima.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Esta pena será sustituida por la expulsión de España del acusado durante 5 años.
Además, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años y 6 meses. Abono de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado (y como responsable civil directo la compañía de seguros y subsidiario, la propietaria de la furgoneta, esposa del acusado) indemnice: a la esposa del ciclista fallecido, con 175.241,76 euros; al hijo del fallecido, con 227.095,21 euros; al padre del fallecido, con 44.319,21 euros; a la madre del fallecido, con 44.319,21 euros; y a la hermana del fallecido, con 21.007,74 euros.
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