El Principado, FADE y los sindicatos ven en el arreglo una "señal positiva" para la siderurgia

Valoración unánimemente positiva del Gobierno asturiano, la patronal y los sindicatos ante la noticia, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de que la reparación del horno alto "B" de ArcelorMittal ha sido más rápida de lo estimado y permitirá la reactivación de la instalación el próximo 11 de mayo.

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, calificó de "buena noticia" el anuncio de la reanudación del horno. "El material a retirar presentaba una estructura que facilitó su desmontaje, lo que permitió ejecutar los trabajos con mayor rapidez", indicó Campo, que remarcó que "el impacto de Arcelor en la economía asturiana es muy significativo y ha tenido efectos negativos claros todos estos meses de parada". "No obstante, el horno llegará en un momento relativamente bueno; llevamos ya un año en el que hay expectativas positivas en el sector", aseguró el Viceconsejero, que expresó un escenario de "razonable optimismo para los próximos meses y tratar de recuperar parte de lo que se ha perdido".

La presidenta de FADE, María Calvo, subrayó que el horno es "una instalación estratégica con un efecto tractor sobre buena parte de nuestra industria, transporte, e incluso nuestros puertos", por lo que "que se adelanten los plazos previstos es una señal positiva sobre la evolución de la siderurgia".

José Ramón Calleja, secretario de la sección de UGT-FICA en Arcelor Gijón, destacó que el arreglo "refleja el esfuerzo y la coordinación de todos los implicados" y confió en que "en el segundo semestre del año se logre una normalización efectiva en las distintas instalaciones".

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Ignacio Requena, secretario de CC OO de Industria Asturias, también expresó su "alegría" por el logro, pero también el deseo de que la empresa "no vuelva a cometer los errores que han llevado a esta situación".