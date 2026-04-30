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¿Quieres participar en la Asturias challenge? LA NUEVA ESPAÑA sortea dos dorsales para el evento de cicloturismo más esperado del año

El evento se celebra el próximo sábado 16 de mayo y para optar a ambos dorsales solo tienes que completar el formulario que acompaña esta información

Participantes en la Pravia Asturias Challenge en una edición anterior

Participantes en la Pravia Asturias Challenge en una edición anterior

L. L.

Pravia Asturias Challenge, el evento de cicloturismo más esperado del año, vuelve una temporada más y esta vez, tú puedes participar llevándote los 2 dorsales que este periódico pone en juego. Para ello solo tienes que completar el formulario que acompaña esta información. El ganador será comunicado por teléfono o correo electrónico.

Pravia Asturias Challenge

Asturias Challenge es un circuito de cicloturismo compuesto por 4 etapas en diferentes fechas y ubicaciones. Será la segunda de las 4 pruebas cicloturistas que Asturias Challenge plantea en este 2026, con la ya realizada en Cangas de Onís - Casielles y las restantes para el 11 de julio Somiedo - La Peral y el 19 de julio Moreda de Aller - Cotobello. 

Participantes en una edición anterior

Participantes en una edición anterior / MANUEL DÍAZ

Un recorrido de 112km y 2500 metros y una opción corta de 90km y 1800m, pasando por los altos de Peñas del Viento, San Agustín y La Peñona, con salida y llegada en la Plaza Sabino Moutas en Pravia. 

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Será el próximo sábado 16 de mayo y las inscripciones están disponibles hasta el martes 12 de mayo en asturiaschallenge.es

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