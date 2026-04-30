En Quirós, un mercado como no hay otro: tradición, música y folclore serán los platos fuertes de esta edición

Desde mañana, el concejo de Quirós se llenará de ambiente, música y tradición. Será debido a la celebración del XXII Mercáu Quirosán, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo y cultural asturiano que reunirá en Bárzana a artesanos, músicos, grupos folclóricos y visitantes. Organizado por el Ayuntamiento de Quirós, el Mercáu Quirosán recuperará durante dos jornadas la esencia de los antiguos mercados tradicionales asturianos y convertirá el centro de Bárzana en un espacio vivo donde la artesanía, la gastronomía y el folclore serán los grandes protagonistas.

Más de 40 puestos de artesanía y alimentación ofrecerán al público productos elaborados de manera tradicional: trabajos en madera y tornería, cerámica, cuero, lana, joyería artesanal, decoración y productos agroalimentarios, entre otros muchos. Todo ello en un entorno cuidadosamente ambientado, pensado para disfrutar en familia y descubrir el patrimonio cultural y etnográfico de la montaña central asturiana.

Programa Para consultar el programa completo, los interesados pueden visitar la página web del Ayuntamiento de Quirós, www.quiros.es

La programación incluirá además demostraciones de oficios tradicionales, talleres participativos para niños y adultos, juegos populares y espectáculos de calle que llenarán de actividad cada rincón de Bárzana durante todo el fin de semana.

Uno de los elementos más característicos del Mercáu volverá a ser la presencia de los seres de la mitología asturiana, que lo recorrerán sorprendiendo al público con personajes como el Busgosu, el Trasgu, la Bruxa, la Xana o el Home Vexetal.

Actividades infantiles / Cedida a LNE

La música tradicional tendrá también un papel destacado. Mañana actuarán el Grupo Folclórico Blimea y el grupo Herbamora, encargado de cerrar la jornada con un concierto en directo. El sábado, la Sesión Vermú correrá a cargo de la Banda Los Gascones y, ya por la tarde, tendrá lugar uno de los momentos más esperados del programa: el IX Alcuentru de Bandas de Gaitas en Quirós.

Organizado por la Banda de Gaitas Teixu-Manolo Quirós, el encuentro reunirá también a la Banda de Gaitas Picos de Europa, la Asociación Folclórica La Flor de Grau y la Banda de Gaitas Camín de Fierro, que ofrecerán un desfile antes del festival folclórico.

La programación musical culminará el sábado por la noche con el concierto del grupo gallego Lenda Artaba, que llegará desde Ferrol para presentar su potente propuesta de folk contemporáneo.

Desde el Ayuntamiento de Quirós destacan que el Mercáu Quirosán "es mucho más que un mercado; es un espacio de encuentro y convivencia donde se pone en valor la cultura tradicional asturiana, el trabajo artesanal y la dinamización del medio rural".

El grupo herbamora actuará mañana / Cedida a LNE

Con entrada libre y actividades para todos los públicos, el XXII Mercáu Quirosán se presenta como una de las grandes citas del puente de mayo en Asturias. Se trata de una oportunidad perfecta para disfrutar de tradición, música y un ambiente festivo único en Quirós.