Sigue a LA NUEVA ESPAÑA en Google y entérate antes que nadie de lo que pasa en Asturias y en el mundo

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La actualidad más cercana, más fácil que nunca
R. P.
LA NUEVA ESPAÑA, el diario líder de Asturias tanto en su versión papel como en la edición digital, da un paso más en su esfuerzo por mantener informados a sus lectores. Desde hoy ya puedes seleccionar el periódico como tu fuente favorita en Google para acceder de una forma más rápida y sencilla al contenido del diario. Para configurar LA NUEVA ESPAÑA como tu periódico de referencia solo tienes que pinchar en este enlace y seleccionar nuestra web (lne.es). De esta manera cada vez que hagas una búsqueda en Google tendrás a tu alcance toda la información del diario. Una vez en la página de Google solo tienes que darle "check" a lne.es
Las novedades no acaban ahí. El periódico líder en Asturias también da a sus lectores la posibilidad de seguirnos en Discover, el muro de noticias del buscador que ha incorporado una nueva función gratuita que permite seguir directamente a LA NUEVA ESPAÑA. Para hacerlo solo tienes que pinchar en este segundo enlace.
Google Discover, uno de los servicios más populares de la multinacional estadounidense, implementó hace semanas un cambio que marcó un antes y un después en la forma que millones de usuarios acceden a la información desde su móviles. La gran novedad es que ahora permite seguir directamente a LA NUEVA ESPAÑA en Discover de forma gratuita.
Otras formas de acceso
El esfuerzo de LA NUEVA ESPAÑA por contar la actualidad de formas diferentes también se materializa en la puesta en marcha de nuevas newsletters (aquí puedes acceder) y en la renovación de la aplicación móvil del periódico que permite recibir en tu móvil las alertas con la última hora.
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