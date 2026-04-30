Sigue a LA NUEVA ESPAÑA en Google y entérate antes que nadie de lo que pasa en Asturias y en el mundo

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Imagen de una joven con un teléfono móvil.

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R. P.

LA NUEVA ESPAÑA, el diario líder de Asturias tanto en su versión papel como en la edición digital, da un paso más en su esfuerzo por mantener informados a sus lectores. Desde hoy ya puedes seleccionar el periódico como tu fuente favorita en Google para acceder de una forma más rápida y sencilla al contenido del diario. Para configurar LA NUEVA ESPAÑA como tu periódico de referencia solo tienes que pinchar en este enlace y seleccionar nuestra web (lne.es). De esta manera cada vez que hagas una búsqueda en Google tendrás a tu alcance toda la información del diario. Una vez en la página de Google solo tienes que darle "check" a lne.es

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