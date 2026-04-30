Por unos supermercados más inclusivos con los mayores

Después de la implantación exitosa en los Eroski Center y Autoservicios Familia de Galicia y Castilla y León, la red de 14 establecimientos de Autoservicios Familia en Asturias será la próxima en reforzar un modelo de tienda inclusiva a favor de las personas mayores.

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski colabora con Cruz Roja en esta misión, a través de jornadas de sensibilización destinadas a sus equipos, basadas en el ‘Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores’.

El Autoservicios Familia de Avenida de Lugo, en Avilés, acogió ayer el segundo de estos talleres.Durante las sesiones, los participantes se ponen en la piel de las personas mayores a través de un traje adaptado para experimentar las principales patologías asociadas al proceso de envejecimiento. Con él puesto realizan la compra y comprueban cómo estas afecciones influyen en una actividad tan común. La experiencia ha derivado en mejoras en la manera de atender y ha reforzado el compromiso de ofrecer un servicio más empático y adaptado a sus necesidades.

"Trabajamos con el objetivo de hacer que nuestros Autoservicios Familia sean espacios accesibles y cómodos para todos nuestros clientes. Este proyecto se centra en las personas mayores porque es un colectivo muy presente en Asturias y que viene mucho a nuestros supermercados, así que queremos ofrecerles la mejor atención", declara la representante del área de Cliente de Vegalsa-Eroski, Marta Santos.

La responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia, Trini de Lorenzo Otero, valora el proyecto: "Los supermercados de proximidad son relevantes en la vida cotidiana de las personas mayores y, por tanto y para favorecer esa participación, es necesario adaptar estos espacios y mejorar la atención teniendo en cuenta la diversidad y evitando el edadismo".

Pautas principales

La iniciativa se remonta al 2023, cuando Vegalsa-Eroski y la Cátedra Cruz Roja USC colaboraron en un estudio sobre la experiencia de compra de las personas mayores en Galicia. Los resultados mostraron aspectos muy valorados por este colectivo, como la importancia de la accesibilidad, la ergonomía y la atención personalizada; se identificaron barreras frecuentes y se presentaron recomendaciones para mejorar la usabilidad y el trato en estos negocios. Por ejemplo: emplear la escucha activa, ofrecer ayuda, pero respetando su autonomía; o evitar el paternalismo.