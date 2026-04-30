Treelogic incrementa su beneficio impulsada por el negocio de la inteligencia artificial y la ciberseguridad
La compañía ovetense, que saltó a la Bolsa en enero, aumentó sus ingresos más de un 5%
Treelogic, compañía tecnológica asturiana cotizada desde enero, cerró 2025 con crecimiento en sus principales magnitudes. Alcanzó unos ingresos totales de 8,60 millones de euros, un 5,1% más que en 2024; un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 737.337 euros, con un crecimiento del 5%, y un beneficio neto de 302.717 euros, un 3,2% más que el año anterior.
"Afrontamos 2026 con una estructura financiera más equilibrada, una organización adaptada a nuestra nueva condición de compañía cotizada y una estrategia centrada en consolidar nuestras capacidades en inteligencia artificial, ciberseguridad, eHealth y servicios tecnológicos", señaló Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic.
Inteligencia artificial y ciberseguridad continuó siendo la línea de mayor peso dentro de la compañía, con el 59,8% de la cifra de negocio; eHealth (sanidad digital) representó el 16%, e IT Services alcanzó el 24,2%. Desde la compañía se destacó que Treelogic opera en mercados con buenas perspectivas de crecimiento, especialmente en IA, ciberseguridad y salud digital, ámbitos en los que combina proyectos de I+D, servicios tecnológicos y desarrollo de soluciones propias.
Treelogic tiene sede en Oviedo, más de un centenar de profesionales y desde enero cotiza en el BME Growth.
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