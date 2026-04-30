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Treelogic incrementa su beneficio impulsada por el negocio de la inteligencia artificial y la ciberseguridad

La compañía ovetense, que saltó a la Bolsa en enero, aumentó sus ingresos más de un 5%

Marcelino Cortina, CEO de Treelogic, en Oviedo

Marcelino Cortina, CEO de Treelogic, en Oviedo / Luisma Murias

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Treelogic, compañía tecnológica asturiana cotizada desde enero, cerró 2025 con crecimiento en sus principales magnitudes. Alcanzó unos ingresos totales de 8,60 millones de euros, un 5,1% más que en 2024; un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 737.337 euros, con un crecimiento del 5%, y un beneficio neto de 302.717 euros, un 3,2% más que el año anterior.

"Afrontamos 2026 con una estructura financiera más equilibrada, una organización adaptada a nuestra nueva condición de compañía cotizada y una estrategia centrada en consolidar nuestras capacidades en inteligencia artificial, ciberseguridad, eHealth y servicios tecnológicos", señaló Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic.

Inteligencia artificial y ciberseguridad continuó siendo la línea de mayor peso dentro de la compañía, con el 59,8% de la cifra de negocio; eHealth (sanidad digital) representó el 16%, e IT Services alcanzó el 24,2%. Desde la compañía se destacó que Treelogic opera en mercados con buenas perspectivas de crecimiento, especialmente en IA, ciberseguridad y salud digital, ámbitos en los que combina proyectos de I+D, servicios tecnológicos y desarrollo de soluciones propias.

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Treelogic tiene sede en Oviedo, más de un centenar de profesionales y desde enero cotiza en el BME Growth.

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