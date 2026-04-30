La Universidad de Oviedo aprueba la convocatoria de 129 plazas de profesorado para el próximo curso: esta es la fecha en la que se publicará en el BOPA

La Universidad de Oviedo aprobó, en el Consejo de Gobierno, la convocatoria de 129 plazas de personal docente e investigador para “atender las necesidades del próximo curso 2026/2027”, aseguró el Rector, Ignacio Villaverde. De ellas, 66 son de profesorado ayudante doctor -doce por la implantación de nuevas titulaciones y seis en el marco del Programa María Goyri-, dieciocho son puestos de personal docente e investigador contratado con la figura de profesor y profesora sustituto, con acreditación para la figura de profesor permanente laboral y nueve de personal docente e investigador, contratado con la figura de profesor asociado. Otros 36 puestos son de personal docente e investigador contratado laboral, en la figura de profesor asociado de Ciencias de la Salud. La mayoría de estas últimas son plazas que quedarán vacantes el 31 de agosto al agotarse el periodo máximo de 4 años de duración de contrato.

A esto se une que el vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, trasladó al Consejo de Gobierno una planificación para actuar sobre las áreas críticas, que son aquellas especialidades donde hay una elevada demanda de profesionales, pero en las que el número de expertos disponible es limitado, como es el caso de Informática y Matemáticas. La propuesta, que fue aprobada, se centra en destinar cinco plazas de la oferta pública de empleo del personal docente e investigador del año 2025 para actuar sobre áreas de conocimiento en las que existe un déficit efectivo de docencia.

“El refuerzo en áreas críticas nos permitirá mejorar la cobertura de la docencia allí donde existen mayores dificultades y garantizar el relevo generacional del profesorado”, destacó Alonso. Con esta propuesta, comentó, “damos un paso más en la consolidación de una plantilla equilibrada, capaz de responder a las necesidades docentes actuales y futuras”.

La convocatoria de 129 plazas de profesorado ya ha sido enviada al Boletín Oficial del Principado (BOPA) para que, por procedimiento de urgencia, se puedan publicar el 7 de mayo. La intención es que “estas contrataciones se produzcan antes de que comience el curso”, apuntó el vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica.

Nuevo máster en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida

En el Consejo de Gobierno también se dio luz verde también a la creación del Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Este nuevo título oficial comenzará a impartirse en el curso 2027-2028, adscrita a la Facultad de Psicología. Con la duración de un año y 20 plazas, este máster responde al progresivo envejecimiento de la población y, en especial, a la realidad demográfica del Principado de Asturias.

Esta titulación, explicó el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, “es otro ejemplo más de cómo la Universidad de Oviedo trata de responder a las necesidades de la sociedad”. Ofrecerá una formación avanzada e integral que aborda el envejecimiento desde perspectivas psicológicas, sanitarias, sociales, éticas y jurídico-administrativas, poniendo el foco en la autonomía, la participación activa y la mejora de la calidad de vida. El máster incluirá prácticas externas en centros del Principado.

Nuevo reglamento de los estudios de Doctorado

La Universidad de Oviedo también ha aprobado una nueva normativa para adaptar y actualizar el marco regulador de sus estudios de doctorado, de acuerdo con los cambios introducidos por el Real Decreto 576/2023, de 4 de julio. Esta actualización, destacan desde la institución académica asturiana, “responde a la necesidad de modernizar y reforzar la formación doctoral en un contexto marcado por la creciente internacionalización, la interdisciplinariedad y el compromiso con la sociedad”.

La experiencia acumulada y las transformaciones del entorno académico y social han puesto de manifiesto la conveniencia de una reforma más profunda que mejore la calidad, la relevancia y el impacto de la formación doctoral. “El modo de hacerlo consiste en impulsar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, promover investigaciones más accesibles y participativas, reforzar la internacionalización mediante el fomento de tesis en cotutela y la movilidad académica o fortalecer la mención industrial, favoreciendo la colaboración entre universidad y empresa”, señalan desde la institución.

Con este nuevo reglamento de los estudios de Doctorado, dijo la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, la Universidad de Oviedo “busca implementar de forma efectiva estos avances, garantizando una formación doctoral de calidad, equitativa y alineada con las necesidades sociales y los retos del desarrollo sostenible”.

Reforma del reglamento de reconocimiento de créditos

El Consejo de Gobierno autorizó, en la reunión del jueves, la reforma del reglamento de reconocimiento de créditos, un trámite necesario para cumplir con la normativa nacional establecida en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. Esta actualización adapta el reconocimiento de los créditos a los campos de conocimiento, en lugar de a las denominadas áreas de conocimiento, tal y como sucedía hasta ahora. Cabe señalar que las cinco áreas de conocimiento (Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades y Ciencias) suponen una división amplia que recoge un total de 32 campos de conocimiento.

El reglamento aprobado incluye que, además de los créditos básicos reconocidos automáticamente en titulaciones pertenecientes al mismo campo de conocimiento, las comisiones de reconocimiento universitarias pueden reconocer aquellas asignaturas cuya identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tengan una equivalencia de, al menos, el 75%. Esta nueva normativa, remarcó el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, “favorece la participación estudiantil mediante el reconocimiento de créditos por actividades de cooperación, solidarias, culturales, deportivas y de representación estudiantil, actividades académicas de carácter docente organizadas por la Universidad de Oviedo, y también por la experiencia laboral o profesional acreditada hasta un máximo del 10% de los créditos del grado".

Informe del Plan de Simplificación Administrativa

En la reunión se analizó los avances recogidos en el segundo informe de seguimiento del Plan de simplificación administrativa, que abarcan desde cambios en la organización interna hasta la digitalización de trámites cotidianos. La mayoría de las iniciativas puestas en marcha se centraron en el bloque de digitalización y transformación. Entre ellos la extensión de la firma electrónica a procedimientos académicos, la automatización de informes de rendimiento e impacto científico y la incorporación de plataformas digitales para gestionar desde las solicitudes de movilidad Erasmus.

También se simplificaron procesos administrativos que antes obligaban a aportar documentación que la propia universidad ya tenía en su poder. Los cambios se extienden a la internacionalización y a la gestión académica, dos áreas donde la carga burocrática suele ser especialmente intensa.

El alcalde de Oviedo "tiene que tener el siguiente gesto de acercamiento"

El Rector comentó, tras trasladar días atrás su disposición a reconducir la situación con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tras el conflicto vivido entre ambos por el traslado de Minas a Mieres, que es el regidor “el que tiene que acercarse”. “Yo no me metí con él e intenté trasladar, con toda la cortesía de la que soy capaz, que en mí encontrará siempre la mano tendida”, subrayó. “El que tiene que tener el siguiente gesto de acercamiento es él y con mucho gusto atenderé ese gesto, como no puede ser de otra manera”, manifestó.