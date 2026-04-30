La Universidad de Oviedo "ensaya" el gran eclipse del próximo agosto

19.00 horas en el campus del Cristo, en Oviedo. Arturo Solares, de 13 años, mira impaciente por su telescopio, preparado para la ocasión. Ha comenzado el "gran ensayo" del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y del que Asturias será un mirador privilegiado. Ayer, el sol hizo un recorrido similar al que repetirá en verano convirtiéndose en una oportunidad única para descubrir desde dónde verlo mejor o cómo actuará el astro.

La explanada de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Oviedo, acogió este miércoles la actividad. "Hoy es un anticipo de un momento histórico", destacó el rector Ignacio Villaverde. La jornada ha servido también para visibilizar el trabajo del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales y de los equipos investigadores implicados.

El ensayo coincide con lo que se denomina un "día gemelo", que permite anticipar la posición exacta del Sol. "Si ahora miramos al sol, el 12 de agosto va a estar en ese mismo sitio", explicó la investigadora Noemí Pinilla, lo que ayuda a detectar posibles obstáculos y elegir el mejor punto de observación.

El campus del Cristo es un enclave privilegiado. "Es un buen sitio porque tiene un horizonte oeste despejado", señaló, condición clave, ya que el Sol estará muy bajo durante la totalidad del eclipse. Ese será el momento más esperado: "Se verá la corona y todo cambiará: la temperatura, el viento…".

El fenómeno durará cerca de dos horas, con un minuto y cuarenta segundos de totalidad. "Vamos a tener dos atardeceres seguidos", avanzaron los organizadores del "ensayo", que se refieron al eclipse como al "evento astronómico más impresionante que se puede observar a simple vista".

Lucas Valvidares y Ventura Álvarez acudieron junto a sus madres. Esperan con ansia que llegue el gran día, pero mientras tanto tratan de imaginarse cómo será. "Se hará de noche", anticipa Álvarez. Maria Valvidarez, madre del primero, aún recuerda un eclipse parcial que vio en su niñez: "Fue increible, y dicen que no fue ni la mitad de lo que va a ser este". "Es una forma de que se interesen por la astronomía porque tienen muchas ganas", aseguró.

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El "ensayo" dejó en el campus del Cristo la sensación de estar ante un acontecimiento único que trasciende lo académico y lo divulgativo. Para los organizadores, la jornada confirma que la región está preparada para el acontecimiento, de enorme impacto científico y social, que el 12 de agosto convertirá Asturias en un mirador privilegiado de un fenómeno astronómico excepcional.