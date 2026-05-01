Agenda: qué hacer en Asturias hoy 1 de mayo de 2026

Oviedo

«Magdala» presenta «Betania», una propuesta escénica con fines solidarios

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge a las 19.30 horas el musical «Betania», presentado por la compañía «Magdala», una propuesta escénica de carácter solidario cuya recaudación se destinará a la Fundación Solidaridad con Benín y a Cáritas Parroquial de Candás.

París al piano

El Teatro Filarmónica acoge el espectáculo «París al piano», de Carmen París, una propuesta musical en la que la artista interpreta al piano un repertorio personal cargado de influencias y sensibilidad, en un concierto que tendrá lugar a las 20.30 horas.

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Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes acoge a las 21.00 horas el concierto de El Diablo de Shangai junto a CORTÉ!, una doble propuesta de acceso libre en la que la banda barcelonesa desplegará su sonido de guitarras entre el garage, el post-punk y el indie rock, acompañada por el proyecto personal de Gonzalo Barbero, que completa la velada con sus composiciones marcadas por inquietudes musicales y personales.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición_Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición del «Concurso Pintura 2026», que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito, hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. Se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

LEV Festival

Los focos del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) tendrán hoy variedad escenarios. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto sigue la instalación audiovisual de Eric Vernhes titulada «Meeting Philip», en torno a la conferencia que Philip K. Dick impartió en Metz (Francia) en 1977 sobre la existencia de una pluralidad de universos paralelos. Puede verse hasta el domingo en horario de 12.00 – 14.00 horas y de 16.30 – 20.30 horas. En la Caja Escénica del Jovellanos se ofrece hoy y mañana domingo (a las 17.00 y a las 19.30 horas) la instalación performativa del dúo formado por el músico André Décosterd y el artista visual Michel Décosterd, juntos en Cod.Act.Ambos crean performances e instalaciones interactivas basadas en la interacción entre el sonido y el movimiento. En este caso su propuesta es «πTon», una instalación sonora formada por un tubo de goma cerrado sobre sí mismo, que se retuerce y ondula como un organismo invertebrado. En la Colegiata del Palacio de Revillagigedo, hasta el domingo, puede verse la propuesta del Studio Sven Sauer en torno a la esperanza. En este caso manifestada en un rastro de fragmentos de vidrio que lleva por título «Deviation». El horario es de 11.00 a 21.00 horas. Otra videoinstalación estará desde hoy, hasta el domingo (de 11.00 a 21.00 horas) en la Capilla de San Esteban del Mar. Se trata de la obra de la artista y cineasta francesa Anne Horel, especializada en collage digital, que ha concebido especialmente para este espacio «La señal está abierta», que transforma la capilla en un catalizador de la intención colectiva. En la Escuela de Comercio, Carles Castaño Oliveiros presenta «*****2025/…», una experiencia de realidad mixta que interpela al público desde una mirada crítica a la sociedad contemporánea. El horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Y también en la Escuela de Comercio, a las mismas horas, Boris Labbé ofrece «Ito Meikyu», una experiencia de realidad virtual que se desarrolla en torno a referencias de la historia del arte y la literatura japonesas. Estas dos últimas propuestas son una colaboración del LEV Festival y Arenas Movedizas. Los conciertos hoy serán en el teatro de la Laboral, con apertura de puertas a las 19.00 horas. Ofrecerán sus propuestas Abul Mogard (21.00 horas); Corin (22.00 horas); Alva Noto presenta «HYBR:ID UNI PARA» a las 23.25 horas; Ryoichi Kurokawa, presenta «ND» (1.05 Horas); y la productora y artista de música experimental taiwanesa Meuko! Meuko!, en colaboración con Hsiangfu Chen, mostrará su proyecto «Di Shan» (1.55 horas).

Jardín Botánico

Dentro de los actos de la Primavera en el Botáncio, hoy se celebrará un taller para adultos sobre impresión botánica en tejido. será de 11.00 a 14.00 horas, con inscripción previa. El taller lo dirige Alba Rueda. No es necesaria experiencia previa.

Museo Nicanor Piñole

Hoy tendrá lugar una visita guiada a la exposición permanente del Museo Piñole en la que se presenta una amplia selección de óleos, bocetos, apuntes y dibujos del pintor, siguiendo criterios cronológicos y temáticos. Junto a las obras más relevantes de su carrera artística, se exponen objetos personales y una amplia selección dibujos que ofrecen una visión intimista del artista y de su entorno familiar. Será a las 12.00 horas.

Hotel Asturi as

El Hotel Asturias (entrada por la plaza de Jovellanos) acoge estos días el mercado más primaveral, La Casa, el mercado de las madres. Será desde hoy hasta el domingo, de 11.00 a 21.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

El ciclo de cine en el Paraninfo lleva hoy a su propuesta la película ·Tres adioses», de Isabel Coixet. Será a las 19.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone hasta noviembre «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», en colaboración con la asociación Tous pa Tous. Se exponen 95 piezas, unas tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

El tenor Emilio Menéndez ofrece un recital en San Antonio de Padua

La iglesia de San Antonio de Padua acoge a las 19.00 horas el concierto «Canciones de Primavera». Cantará el tenor Emilio Menéndez y le acompañará al piano Lisa Tomchuck. La entrada cuesta 15 euros y se pueden adquirir en la misma iglesia o en el café Lord Byron y la cervecería Spass. Está basado en un conjunto de obras y composiciones que han sido número uno en la música popular del siglo XX.

Exposición «La hestoria d’Avilés»

Con motivo de la celebración del Día de les Lletres Asturianes, el Palacio de Valdecarzana acoge la exposición «La hestoria d’Avilés», de Miguel Solís Santos. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas hasta el 8 de mayo.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Mercados semanales en La Arena y Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle de La Arena y en la plaza de la Ribera de Luanco, en horario aproximado desde las 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

«Laviana ecuestre», feria del caballo en Pola de Laviana

Este fin de semana se celebra en el ferial de Pola de Laviana la feria del caballo «Laviana ecuestre», con más de doscientos animales inscritos. Este viernes se abre el concurso, a las 10.00 horas, con los animales de raza de tiro burguete. A las 16.00 horas será el certamen de caballos de raza de tiro bretón. Para el sábado por la tarde queda el espectáculo especial con Miron Bococi.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Concierto en Quirós

La Casa de Cultura Manolo Quirós de Bárzana acoge a las 19.00 horas un concierto de «Herbamora», el grupo de música tradicional que revolucionó la pandereta asturiana..

Festival de teatro infantil en Villaviciosa

Dentro de la programación del XI Festival de teatro infantil, el teatro Riera de Villaviciosa acoge a las 18.30 horas la represenatación de «Bunji. La pequeña Koala», de la compañía «Festuc Teatre» (Lérida). Entradas gratuitas en la taquilla del teatro desde una hora antes hasta fin de las mismas o inicio de la función, recomendado para público infantil y famiiar (+ 3 años).

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Concierto en Llanes

El monastero de San Salvador de Celorio acoge a las 19.30 horas un concierto de la Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón La Lira (OSPAL), que incluirá en su programa «Suspiros de España» (A. Alonso), «Salut d’amore», «Chanson du Matin» y Chanson de Nuit (Elgar), Concierto para oboe en Re m (Lebrun), Sinfonía nº 7 «Inconclusa» (Schubert), Danzón 2 (A. Márquez) y Boda de Luis Alonso (Giménez).

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre, hasta el 15 de junio, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 14.00 horas.

Occidente

Concierto en Tineo

El reciento ferial de Santa Teresa de Tineo acoge a las 21.30 horas la actuación del grupo «Pájaros en la cabeza Quartet», un proyecto de versiones acústicas de pop nacional y rock internacional de los años 80.

Festival Somos la Ostra en Castropol

Durante todo el fin de semana se celebra en la localidad el Festival Somos la Ostra, con desgustaciones, talleres, showcooking, música. La jornada de hoy comienza en la Casa de Cultura a las 11.30 horas con el coloquio «Cuando íbamos al mar, y se cierracon el concierto que ofrecerá «The Goodmen» en la carpa del puerto a partir de las 20.30 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.