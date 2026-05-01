Alerta general de la Policía Nacional que afecta a Asturias: "Cómo que mi hija ha matado a un bebé"

Sin duda, con las nuevas tecnologías, sobre todo nuestro smarthphone, nuestra vida se ha facilitado notablemente a la hora de hacer cualquier gestión. Y es que con nuestro teléfono móvil podemos hacer prácticamente de todo.

Comunicarnos por llamada, vídeo o mensajes, sacar entradas, labores de l oficina o gestionar nuestras cuentas bancarias. Sin embargo, también es la entrada de los ciberestafadores, que utilizan la picaresca o mensajes que nos pueden asustar para acceder a nuestros datos personales, incluso contraseña o nuestro dinero.

Por ello, la Policía Nacional está muy pendiente de los nuevos cibercrímenes que pueden aparecer y quiere alertar a la ciudadanía a través de diferentes vídeos que publica en sus canales oficiales en redes sociales. Es el caso de “Shock Call”, que te hacen creer que un familiar ha causado un accidente y te piden dinero urgente .

"¿Cómo que mi hija ha matado un bebé? No puede ser, pero dios mío que me estás diciendo, yo no tengo ese dinero...", comienza el vídeo de advertencia de la Policía. "Se llama ShokCall ys e hacen pasar por accidentes de la autoridad. Te harán creer que un familiar tuyo ha provocado un accidente provocando la muerte de un bebé y que tienes que pagar para evitar que entre en prisión. Se aprovechan de su estado de shock y te citarán en un lugar próximo sin dejar que cuelgues para que no te de tiempo a contactar con nadie", prosigue el mensaje.

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"¿Sabes cómo evitarla? Las autoridades nunca te van a pedir que pagues por teléfono. En España la fianzas judiciales nunca se pagan a una cuenta particular. Además, desconfía de llamadas que traten de retenerte y no dudes en denunciar a Policía Nacional".