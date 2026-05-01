Caen dos conductores en la Autovía del Cantábrico con diversas cantidades de éxtasis, cocaína, speed y viagra

Efectivos de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias tomaron manifestación en calidad de investigado de una persona y detuvieron a otra, en dos actuaciones distintas como supuestos autores de sendos delitos de tráfico de drogas.

La primera actuación se llevó a cabo en la tarde del pasado 24 de abril, cuando una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Luarca observó a un vehículo estacionado en las inmediaciones del área recreativa de la Autovía del Cantábrico (A-8), en la localidad de Figueras (Castropol), ocupado por 4 personas, los cuales al percatarse su presencia mostraron una actitud esquiva y nerviosa.

En el momento de su identificación, los ocupantes del turismo, que viajaban desde El Ferrol hasta Gijón, mostraron evidentes signos de nerviosismo, mayor en su conductor. Fue en el cacheo superficial de esta persona, cuando los agentes detectaron la existencia de la droga en su ropa interior, siendo el propio investigado quien, ante el requerimiento de ellos, sacó dos bolsas con speed, éxtasis y tranquilizantes.

Tras ser trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Navia, se procedió al conteo y pesaje de la droga. En una de las bolsas, había 11 pastillas de éxtasis color azul, morada, rosa y verdes, con marcajes de calaveras, burbujas, caracteres asiáticos y de Marvel, que arrojó un peso total de 4,9 gramos.

En otra bolsa, llevaba 10 bolsitas color blanco y amarillo, que contenían en su interior speed, con un peso de 17,5 gramos. Además, llevaba también 11 pastillas de Diazepan de 5 miligramos y 2 de Zolpidem de 10 miligramos. Tras incautársele la droga, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigado de esta persona como supuesto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico de Drogas. El investigado es un varón de 44 años y vecino de El Ferrol (A Coruña). De lo actuado entiende de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Luarca.

Cocaína, speed y viagra en una mochila

De nuevo como protagonista la A-8, en la madrugada del 29 de abril, una Patrulla de Seguridad Ciudadana, al comprobar la placa de matrícula en las bases policiales de un vehículo que circulaba a gran velocidad, constató que el turismo carecía de ITV en vigor, procediendo a darle el alto, concretamente en la salida de la citada Autovía, en el punto kilométrico 521 (sentido Galicia) hacia la localidad de Salcedo (Navia).

En el momento de identificar a sus 5 ocupantes, el conductor manifestó una actitud de gran nerviosismo y un tanto alterado, por lo que se decidió a realizar un registro superficial de sus pertenencias, localizando en el interior de su mochila, varias bolsas con cocaína (9,2 gramos), speed (15 gramos) y pastillas de viagra (7 gramos) en su interior. Tras el hallazgo, se procedió a la detención de esta persona, un vecino de Vizcaya de 52 años como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas, cuyo destino era la localidad de Muros (La Coruña).

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De lo actuado entiende Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navia.