La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"

El Congreso de los Diputados tumbó el pasado martes la prórroga que permitía a los inquilinos acogerse a la prórroga extraordinaria de los alquileres. En Asturias, en los próximos años vencerán más de 46.000 alquileres, según un informe de la Secretaría General de Consumo, que ha empleado como fuente el Panel de Hogares.

El decreto permitía a estos inquilinos prorrogar hasta dos años adicionales su permanencia en la vivienda, siempre que fuera la habitual, sin necesidad de negociar un nuevo contrato. Además, impedía incrementar la renta más de un 2% al año, con el objetivo de proteger a los arrendatarios frente a subidas de precio excesivas.

El rechazo a la prórroga, que contó con los votos en contra de PP, Vox y Junts, deja ahora a miles de inquilinos en el limbo. Es el caso del hijo de Mayte Moro. El joven, con una minusvalía, lleva años siendo independiente, los últimos años residiendo en el concejo de Oviedo, en una localidad cerca de su trabajo.

La vivienda en la que reside, tras pasar por distintas entidades bancarias, fue adquirida recientemente por una mujer de Zaragoza que estaría interesada en trasladarse a vivir a Asturias y que hace solo un par de meses les hizo llegar una carta informándoles que no renovaría el contrato, que caduca en los próximos meses.

Una intención, la de mudarse a vivir a Trubia, de la que López duda: “Aquí está la senda del oso y hay muchas rutas, cada vez hay más pisos que se ponen para alquiler turístico. Y temo que este sea el caso”.

Maye Moro. / LNE

“Le hemos enviado un burofax y estamos esperando a que nos responda. Mi hijo está desesperado porque tiene miedo de dejar el piso y que eso repercuta en otros ámbitos de su vida”, cuenta.

El principal problema de la familia es el elevado coste actual de los alquileres. Actualmente, pagan por el piso 165 euros al mes, pero con la subida de los precios “ya no encuentras nada por menos de 500”. El triple de su alquiler.

Y la situación económica de la familia no es la mejor. Moro tuvo que hacer frente recientemente a importantes gastos para mantener la residencia de su madre, lo que complica aún más sus posibilidades de ayudarlo a encontrar otra cosa.

“Sientes impotencia. Yo he llamado a todas las puertas. Pregunté en Vipasa, pero me dijeron que no había pisos libres; fui a Bienestar Social, y lo quería mandar a una residencia, porque como tiene una minusvalía. Pero mi hijo está bien, lleva años viviendo solo y siendo independiente, no le puedo hacer eso”, explica.

Su caso lo están llevando ahora desde Somos Asturias, partido liderado por Covadonga Tomé, que hace un mes puso en marcha un servicio gratuito de asesoría legal dirigido a inquilinos. “Tenemos que esperar a que la propietaria responda a la carta, pero ellos tienen expectativas porque si es verdad lo de que se va a trasladar a vivir a Asturias, tiene que demostrarlo”. “Yo solo quiero que estos casos se sepan, porque creo que la unión hace la fuerza y que si todos diésemos la cara, las cosas cambiarían”, sentencia Moro.

Precisamente, en Oviedo, concejo donde reside el hijo de Moro, IU intentó a principios de mes llevar una iniciativa para impulsar la aprobación de una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, aunque la medida ni siquiera llegó a ser debatida al presentarse por vía de urgencia y ser rechazada. El partido estima que cerca de 50.000 personas podrían enfrentarse a dificultades en la capital.