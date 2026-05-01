Un helicóptero asturiano salva un rebaño de vacas atrapadas en el Miño tras escapar de una finca perseguidas por el lobo

Un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) salvó este viernes a buena parte de un rebaño de vacas que quedó atrapado en una ladera del río Miño, en la localidad lucense de Taboada, en la Ribeira Sacra. Los animales habían escapado este miércoles de una finca, según dicen, al ser atacadas por el lobo, y se precipitaron por una ladera muy pronunciada, de la que era imposible sacarlas por tierra.

Ante la imposiblidad de sacarlas, ya que los helicópteros de la Xunta tienen dificultades para levantar grandes pesos, el Gobierno gallego pidió ayuda al Gobierno asturiano, que desplazó un helicóptero de rescate. El helicóptero llegó poco después del mediodía a la zona, junto al Ponte Mourulle, que comunica los municipios de Taboada y O Saviñao en un lugar donde el Miño está embalsado por la presa de Belesar, uno de los puntos más visitados de la Ribeira Sacra.

El helicóptero en pleno vuelo con unas de la vacas. / G24.gal

Junto a las vacas, desde primera hora, había voluntarios, personal de emergencias y veterinarios que intentaron mantener tranquilas a las vacas de cara a su extracción. El equipo asturiano desplegó una gran red y fue recuperando una a una cada vaca, para depositarlas en el prado del que habían escapado.

De las 19 vacas, siete fueron recuperadas poco después de salir de estampida. Doce quedaron atrapadas en un lugar de difícil acceso, e incluso una murió. Una de las vacas fue sacada por el río utilizando un tramo del embarcadero del club náutico como improvisada balsa. Otra de las vacas fue extraída por los vecinos, que emplearon cuerdas atadas a un vehículo, pero las restantes, un total de nueve, algunas de ellas preñadas, tuvieron dificultades para remontar la pendiente y fueron extraídas por el helicóptero, una vez sedadas.

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El helicóptero asturiano deposita una de las vacas en el prado. / G24.gal

El propietario de los animales mostraba al final su agradecimiento por haber salvado su rebaño, que de forma tan enloquecida se había tirado por el barranco.